AN NINH - TRẬT TỰ 25/6

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 25/6, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại quán ốc 90 (thuộc KP. Tân Phú, phường Phú Mỹ). Theo thông tin ban đầu, Võ Hoàng Trọng (SN 2004) và Phan Trần Minh Thuận (SN 1996, trú tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) ngồi nhậu tại quán. Sau đó, Trọng qua bàn Trần Trung Hiếu (SN 2000), Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1999, trú tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) mời bia thì Hiếu và Trọng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trọng về chỗ ở lấy 1 khẩu súng bắn đạn cao su quay lại quán. Còn Nghĩa gọi điện cho Huỳnh Hoàng Thoại (SN 2001, trú tại tỉnh Sóc Trăng) đến nhà Nghĩa lấy 1 khẩu súng pháo đem đến quán. Sau đó, 2 nhóm dùng súng, chai bia trong quán đánh nhau. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 25/6, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại QL51 (đoạn trước siêu thị GO, thuộc phường Phước Trung). Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Trần Thanh L. (SN 2005, trú tại TX.Phú Mỹ) tàng trữ trái phép 1 gói nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu (đối tượng khai là ma túy đá). (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 25/6, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp Cây Cám (xã Láng Dài). Tại địa điểm trên, Trần C.T. (SN 2002, trú tại huyện Đất Đỏ) bị Phạm Quốc Hòa (SN 1995, trú tại huyện Đất Đỏ) gây thương tích. (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 25/6, Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại ấp Phước Bình (xã Phước Tỉnh). Trước đó, Trần Quang Khải (SN 1984, trú tại huyện Long Điền) trộm của bị hại Đỗ T.P. (SN 1986, trú tại huyện Long Điền) tài sản trị giá 10,7 triệu đồng. (Phước An)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 25/6, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, đã phối hợp Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt Nguyễn Phước Bình (SN 1991, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) theo quyết định truy nã ngày 7/6/2023, của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. (Lê Nguyễn)