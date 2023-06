AN NINH - TRẬT TỰ 20/6

Trộm cắp tài sản

Ngày 20/6, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Hưng (SN 1995, trú tại TP. Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại KP.7, phường Phước Hưng. Tại khu vực trên Hưng đã trộm của bị hại Nguyễn T.H. (SN 1955, trú tại TP. Bà Rịa), 1 xe mô tô biển số 72H5-88..(Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 20/6, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại trước tòa nhà Seaview 4, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10. Trước đó, tại địa điểm trên Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Trần Hoàng Tân (SN 1990, trú tại tỉnh Đồng Nai) đang tàng trữ trái phép 1 đoạn ống hút có chứa heroin. (Lê Nguyễn)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 20/6, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ điều tra vụ TNGT xảy ra tại khu vực trước số 107 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 8. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 30H-615.. do ông Lê T.L. (SN 1989, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ta tai nạn với xe đạp điện do ông Đ.V.L. (SN 1949, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển. Hậu quả, ông V. L tử vong. (Sơn Khê)