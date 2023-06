AN NINH - TRẬT TỰ 18/6

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 18/6, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra tại đường Cù Bị-Bàu Cạn, thuộc thôn Hiệp Cường (xã Cù Bị). Theo thông tin ban đầu, xe mô tô biển số 72N1-73... do ông H.Đ.T. (SN 1972, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển đến địa điểm trên thì va chạm với xe mô tô biển số 60G1-501... do ông Phan T. T. (SN 2001, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển. Hậu quả, ông Đ.T. tử vong tại chỗ còn ông T.T. bị thương. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 18/6, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Trần Văn Long (SN 1990, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, tại đường Hàn Mặc Tử (phường 7), do mâu thuẫn cá nhân, nên Long đã dùng dao chặt nước đá chém anh Trịnh T.Q. (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 18/6, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại hồ bơi KP.2 (phường Phước Nguyên). Theo trình bày của bị hại, ông Cao T.H. (SN 1984, trú tại TP. Bà Rịa) chở con đến hồ bơi trên và để xe mô tô biển số 72N3-44... ở bãi xe. Khi ra về, ông H. phát hiện chiếc xe mô tô nói trên đã bị mất nên trình báo cơ quan công an. Qua xác minh, Công an TP. Bà Rịa xác định đối tượng L.Q.V. (SN 2009, trú tại TP. Bà Rịa) thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 18/6, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra tại trước tòa nhà Seaview 4 (đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10). Theo hồ sơ, tại địa điểm trên Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Giang Chí Công (SN 1997, trú tại TP. Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép 1 nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu (đối tượng khai là ma túy đá). (Sơn Khê)