AN NINH - TRẬT TỰ 12/6

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 12/6, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Ngô Tuấn Thành (SN 1998, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Thành dùng hình ảnh thông báo chuyển khoản thành công giả để mua 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 11, trị giá 1,6 triệu đồng của ông Trần Đ.H. (trú tại tỉnh Hà Tĩnh). Sau khi bị ông Đ.H.phát hiện sự việc, Thành đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. (Nguyễn Văn)

Môi giới mại dâm

Ngày 12/6, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ môi giới mua bán dâm xảy ra tại quán cà phê 68, thuộc tổ 4, KP 3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa. Trước đó, tại quán cà phê trên, Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1984, trú tại tỉnh Đồng Nai) có hành vi môi giới bán dâm cho nhân viên và khách mua dâm. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 12/6, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp An Thạnh, xã An Ngãi. Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Trương Thị Thanh Tuyền (SN 2002, trú tại TP. Bà Rịa) tàng trữ trái phép 1 gói nilon chứa chất tinh thể không màu (đối tượng khai là ma túy đá). (Trí Nhân)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 12/6, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục xử lý vụ TNGT xảy ra tại khu vực đường Thùy Vân, phường 2, giữa xe ô tô biển số 51K-164.. do anh Nguyễn Q. T. (SN 1993, trú tại tỉnh Đồng Tháp) điều khiển với xe đạp do bà V.M.H. (SN 1942, trú tại TP.Hồ Chí Minh) điều khiển. Hậu quả, bà M. tử vong. (Sơn Khê)