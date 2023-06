6 tháng đầu năm 2023: Các loại tội phạm giảm

Ngày 30/6, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023.

​Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

So với 6 tháng cùng kỳ, tội phạm về trật tự xã hội giảm 9,9%, tỷ lệ điều tra đạt 84,7%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; không để xảy ra các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động phức tạp; tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự “tín dụng đen" được đẩy lùi… Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được bảo đảm; số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai đồng bộ, nhiều mô hình phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Đại tá Bùi Văn Thảo yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, cấp ủy Công an các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu công tác 6 tháng cuối năm để tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HẢI