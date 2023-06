250 ĐVTN tham gia ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông

Ngày 29/6, tại Trường THCS Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ), Thị Đoàn-Hội LHTN Việt Nam thị xã phối hợp với Công ty Yamaha Mạnh Hùng Phú Mỹ tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Công an TX.Phú Mỹ và đại diện Công ty Yamaha Mạnh Hùng Phú Mỹ tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội.

Tham gia ngày hội, 250 ĐVTN được báo cáo viên Công an TX.Phú Mỹ tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông; tham gia các trò chơi đố vui có thưởng về Luật an toàn giao thông; trải nghiệm chạy thử xe mới; hướng dẫn, thực hành lái xe an toàn; tham quan và mua các sản phẩm phụ tùng, phụ kiện xe chính hãng Yamaha giảm giá; được thay nhớt và kiểm tra xe miễn phí (áp dụng cho các loại xe số và tay ga của hãng Yamaha).

Dịp này, Công ty Yamaha Mạnh Hùng Phú Mỹ trao tặng 10 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hắc Dịch. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng gồm: cặp đi học, tập trắng…

Trong khuôn khổ chương trình, các hoạt động thay nhớt miễn phí, kiểm tra xe áp dụng cho xe máy hãng Yamaha tiếp tục được Công ty Yamaha Mạnh Hùng Phú Mỹ thực hiện trong ngày 30/6 dành cho người dân địa phương.

Tin, ảnh: MAI NGỌC