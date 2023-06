2 ngày, bắt 4 vụ vi phạm về ma túy

Ngày 21/6, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, đang tiếp tục điều tra các vụ án, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy, khoảng 23 giờ ngày 19/6, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Công an TT.Đất Đỏ kiểm tra hành chính căn nhà không số tại KP Hiệp Hòa, TT.Đất Đỏ) và bắt quả tang Lê Trường An (SN 1999), cùng Nguyễn Văn Hoàng (SN 1994, trú tại huyện Đất Đỏ) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon có chất bám dính không màu trong suốt đựng ma túy dạng đá đang sử dụng cùng nhiều tang vật khác.

Tiếp đó, khoảng 11 giờ ngày 20/6, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Đất Đỏ phối hợp cùng Công an TT. Phước Hải tiến hành kiểm tra ngôi nhà không số thuộc KP.Phước Điền, TT. Phước Hải thì phát hiện Huỳnh Thị Hồng Thanh (SN 1997, trú tại huyện Đất Đỏ) đang tàng trữ 1 gói nilon bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt là ma túy đá. Mở rộng điều tra, Thanh khai nhận ma túy này do Thanh và Lương Sơn Quang (SN 1994, trú tại huyện Đất Đỏ) cùng mua về tàng trữ để sử dụng. Đồng thời, Thanh và Quang khai nhận trước đó có bán ma túy đá cho nhiều người.

Đến khoảng 14 giờ ngày 20/6, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp Công an TT. Đất Đỏ tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà không số thuộc KP. Hiệp Hòa, TT. Đất Đỏ, phát hiện Phạm Huy Cường (SN 1988, trú tại huyện Đất Đỏ), Nguyễn Hoàng Anh (SN 1991), Nguyễn Hoàng Ân (SN 1992), Hoàng Xuân Cát (SN 1990, trú tại huyện Đất Đỏ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Chiều cùng ngày, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Công an TT.Phước Hải bắt quả tang Nguyễn Tấn Hoàng Nguyên (SN 1999, trú tại huyện Long Điền) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực chợ Phước Hải thuộc KP. Hải Sơn. Tang vật thu giữ là 1 gói nilon được hàn kín bên trong chứa ma túy đá.

TRÍ NHÂN