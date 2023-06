17 năm tù cho kẻ côn đồ nửa đêm phóng hoả đốt nhà người khác

Liên tục bị Lê Ngọc Bảo (SN 1996, ngụ TP. Vũng Tàu) giở thói côn đồ hành hung, gây thương tích và thậm chí là suýt thiêu chết cả nhà. Nhưng gia đình anh P. vẫn khoan dung, tha thứ vì thấy hoàn cảnh gia đình bị cáo quá nghèo.

Liên tục đi tù vì thói côn đồ

Theo điều tra, Lê Ngọc Bảo có quan hệ tình cảm với chị B. (là em họ, ở đối diện nhà anh P., ngụ TP. Vũng Tàu). Sau khoảng 1 năm yêu nhau thì chị B, nói lời chia tay. Bảo cho rằng người thân và gia đình của chị B. ngăn cấm chuyện tình cảm của hai người nên đã nhiều lần tìm đến đến gây sự.

Bị cáo Lê Ngọc Bảo bị tuyên phạt 17 năm tù về tội "giết người" và "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Ngày 13/3/2019, Bảo cầm theo cục đá tìm đến nhà anh P và ném vào trong khiến một chiếc tivi bị hư hỏng. Trả giá cho hành vi này, Bảo đã bị TAND TP. Vũng Tàu xét xử và tuyên phạt 6 tháng tù giam. Ngày 24/1/2020, Bảo chấp hành xong bản án.

Thói côn đồ đã “ngấm” vào máu khiến Bảo bất chấp tất cả. Hễ thấy người trong gia đình anh P. ở đâu là Bảo tìm tới gây hấn, hành hung. Thậm chí người chú của anh P. là một thương binh bán bánh bao đầu hẻm cũng bị Bảo gây hấn và đánh.

Ngày 14/7/2020, Bảo lại mang theo hung khí đến gây thương tích cho anh P. Lần này, Bảo tiếp tục bị TAND TP. Vũng Tàu xét xử và tuyên phạt 15 tháng tù giam. Ngày 10/12/2021, Bảo chấp hành xong bản án trở về địa phương sinh sống nhưng vẫn mang tâm lý thù hận gia đình anh P. và luôn nghĩ cách trả thù.

Khoảng 1 giờ ngày 20/3/2022, Bảo mua 5 lít xăng đựng trong chai nước suối rồi đi tới nhà anh P. Sau đó, Bảo đổ xăng vào nhà anh P. và châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng lên, Bảo bỏ chạy ra ngoài lấy xe máy tẩu thoát.

Lúc nhà cháy, bên trong có 6 người đang ngủ, trong đó có ông bà ngoại của anh P. trên 80 tuổi. Nghe hàng xóm truy hô cháy nhà, anh P. cùng mọi người thức giấc thì phát hiện cửa chính ở phòng khách bị cháy lớn. Ngọn lửa bao trùm lên cao không thể phá cửa để thoát ra ngoài. Người dân xung quanh đã nhanh chóng đến hỗ trợ dập tắt đám cháy, phá cửa mới cứu được cả nhà anh P. thoát ra ngoài an toàn. Hai ngày sau, Bảo đến cơ quan công an thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Không yêu cầu bồi thường vì nhà bị cáo nghèo

Ngày 6/6, TAND tỉnh mở phiên xét xử đối với Lê Ngọc Bảo về 2 tội danh “giết và “cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tại phiên toà, Bảo lí nhí khai nhận diễn biến hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố. Bảo cho rằng mình đổ xăng đốt nhà anh P. là chỉ muốn hù doạ chứ không nghĩ việc giết người.

Khi HĐXX hỏi nguyên nhân vì sao liên tục hành hung, gây án đối với nhà anh P. thì bị cáo im lặng không lí giải được. Vị chủ toạ hỏi: "Bị cáo cảm thấy có cô gái nào chấp nhận yêu một người có tính côn đồ, liên tục gây án phải đi tù như bị cáo không? Có gia đình nào dám gả con mình cho người không chịu hoàn lương như bị cáo không? "Không", bị cáo Bảo lí nhí trả lời. “Sau khi chấp hành bản án này, bị cáo trở về còn tìm người nhà anh P. để gây sự nữa không?”, vị hội thẩm tiếp tục hỏi. “Bị cáo không dám tái phạm. Xin gia đình bị hại tha thứ cho lỗi lầm của mình”, bị cáo Bảo nói rồi quay người sang phía gia đình nạn nhân xin lỗi.

Tại phiên xét xử, bị cáo Lê Ngọc Bảo liên tục cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại.

Có mặt tại toà, nhiều người trong gia đình anh P. vẫn không dấu nổi vẻ bàng hoàng khi nhớ lại vụ hoả hoạn do Bảo gây ra. Bởi lúc đêm khuya, cả gia đình cả ngủ say. Nếu hàng xóm không phát hiện kịp thì cả nhà đã không ai còn sống. Cũng theo gia đình anh P. chuyện yêu đương của chị B. và Bảo là hoàn toàn tự do, gia đình không có bất cứ can thiệp gì. Nhưng Bảo tự suy diễn rồi liên tiếp gây hoạ cho gia đình anh P.

Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Bảo, hoàn cảnh gia đình bị cáo rất nghèo. Bố mẹ hằng ngày đi lượm ve chai kiếm sống. Bị cáo là con một trong nhà và cũng không có việc làm ổn định. Trong phần trách nhiệm dân sự, gia đình anh P. yêu cầu bị cáo Bảo bồi thường 12 triệu đồng do thiệt hại về tài sản do vụ hoả hoạn gây ra. Đồng thời bồi thường thêm khoản tiền tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại phiên toà, anh P. đại diện gia đình đã không yêu cầu những khoản tiền bồi thường này nữa. “Trong 2 lần phạm tội trước, tôi đã không yêu cầu Bảo bồi thường tiền thiệt hại do bị cáo gây ra. Lần này, thái độ của bị cáo liên tục cầu xin nên tôi cũng không muốn nhận số tiền bồi thường như yêu cầu lúc đầu nữa. Bởi nhà bị cáo quá nghèo, không có tiền để bồi thường”, anh P. nói.

Nhận định hành vi của Lê Ngọc Bảo là đặc biệt nguy hiểm, có tính chất tái phạm nguy hiểm nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bảo 16 năm tù về tội “giết người” và 1 năm tù về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là 17 năm tù.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN