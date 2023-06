160 cán bộ, chiến sỹ tập huấn công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Sáng ngày 12/6, tại hội trường Công an tỉnh, Cục Cảnh sát giao thông-Bộ Công an đã khai giảng lớp tập huấn, huấn luyện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) cho 160 cán bộ, chiến sỹ là lực lượng Cảnh sát giao thông của công an 32 tỉnh, thành phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông-Bộ Công an phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn các học viên được báo cáo viên Cục Cảnh sát giao thông tập trung phổ biến nội dung: Các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự. Hướng dẫn thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an quy định về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai trong lực lượng CAND; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các mặt công tác công an; Những vấn đề cơ bản trong PCTT, TKCN của lực lượng Cảnh sát giao thông; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án PCTT & TKCN của lực lượng CSGT; Phương pháp tìm kiếm phương tiện, người bị nạn trên đường thủy; cứu vớt tài sản, tài liệu khi bị dòng nước cuốn trôi; Lý thuyết kỹ thuật điều khiển phương tiện thuỷ CAND phục vụ công tác PCTT & TKCN; Những sự cố kỹ thuật thường gặp và cách khắc phục, sửa chữa trong quá trình sử dụng phương tiện thủy.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Thực hành, huấn luyện xử lý một số tình huống thường gặp trong công tác TKCN trên đường thuỷ như: Rèn luyện, nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện thủy phục vụ công tác PCTT & TKCN; Kỹ thuật bởi cơ bản, bơi cứu nạn; Phương pháp cứu vớt người bị nạn trên đường thủy, gồm: Kỹ thuật ném dây, quăng phao cứu sinh; Kỹ năng tháo gỡ khi bị nạn nhân đuối nước ôm, bám túm; Kỹ thuật bơi cứu nạn (dìu nạn nhân đuối nước); Phương pháp sơ cấp cứu người bị nạn (đuối nước, băng bó vết thương kín hở...) khi chưa có nhân viên y tế.

Lớp tập huấn diễn ra trong 6 ngày.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN