Xử lý, răn đe học sinh đi xe mô tô phân khối lớn

Bên cạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở, lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh còn kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô trên phân khối lớn (trên 50cm3) đến trường nhằm răn đe, giáo dục các em.

Đội CSGT-TT, Công an TX.Phú Mỹ lập chốt kiểm tra việc học sinh sử dụng xe máy trước cổng Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Tình trạng vi phạm còn phổ biến

Tại TP.Vũng Tàu, Đội CSGT Công an thành phố đã phối hợp cùng Sở GD-ĐT tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về ý thức tham gia giao thông cũng như xử lý hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi chưa đủ 18 tuổi đã điều khiển xe mô tô trên 50cm3. Thế nhưng, tình trạng này vẫn còn phổ biến, khi nhiều học sinh vẫn đi xe mô tô trên 50cm3 đến trường.

Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng CSGT Công an TP.Vũng Tàu đã tuần tra, kiểm soát và xử phạt nhiều trường hợp học sinh vi phạm. Đơn cử, sáng ngày 10/5, tổ CSGT Công an thành phố đã lập biên bản tạm giữ phương tiện của 22 trường hợp là học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn. Bên cạnh đó, tổ công tác còn mời phụ huynh các em đến làm việc, ký cam kết không để con em tái phạm. Ngoài ra, lực lượng CSGT còn gửi thông báo vi phạm về trường để có biện pháp giáo dục, nhắc nhở. Đối với trường hợp này, theo quy định chủ phương tiện sẽ bị xử phạt từ 800.000 - 2.000.000 đồng về hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Trước đó, sáng ngày 9/5, Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an TT.Long Điền tổ chức kiểm tra một điểm giữ xe cho học sinh Trường THPT Trần Văn Quan. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, lập biên bản 48 xe mô tô dung tích trên 50cm3 do học sinh gửi. Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở xuất trình giấy phép kinh doanh, nhưng không có giấy chứng nhận tập huấn PCCC và bảng niêm yết phí giữ xe.

Tại TX.Phú Mỹ, bên cạnh phối hợp với các trường tuyên truyền an toàn giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, Đội CSGT-TT Công an thị xã cũng thường xuyên kiểm tra, lập biên bản xử phạt hàng chục trường hợp học sinh sử dụng xe máy trên 50cm3 đến trường. Công tác này được triển khai từ đầu năm học và kéo dài đến thời điểm các em kết thúc kỳ thi học kỳ 2.

Điểm a, khoản 4, Điều 21, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên. Đồng thời xử phạt từ 800.000 đến 2.000.000 đồng đối với chủ xe khi giao xe hoặc để người không đủ điều kiện tham gia giao thông được quy định tại điểm đ, khoản 5, Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Trước đó ngày 8/3, Sở GD-ĐT cùng Công an tỉnh tổ chức hội nghị Chương trình phối hợp số 01/CTrPH - CAT - SGDĐT ngày 12/1/2023 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm ANTT, phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự ATGT, PCCC và CNCH giai đoạn 2022 - 2025 trong cơ sở giáo dục. Qua thảo luận, Sở GD-ĐT cũng nêu những khó khăn về công tác quản lý học sinh đi xe phân khối lớn. Đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, gửi danh sách về nhà trường để có căn cứ xử lý nghiêm.

Tại hội nghị, Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ TNGT liên quan đến học sinh. Đơn cử, vụ TNGT vào sáng ngày 28/11/2022 tại TT.Long Điền (huyện Long Điền) giữa xe tải và xe máy do 2 HS điều khiển. Hậu quả em B.P.Y.V. (HS lớp 12 Trường THPT Trần Văn Quan) tử vong tại chỗ. Một vụ khác xảy ra vào đầu tháng 1/2023 tại QL51 làm 1 học sinh đi xe máy tử vong do bị bánh xe tải văng trúng.

“Hằng ngày vẫn còn học sinh vi phạm như đi xe đạp điện, xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy trên 50cm3 phóng nhanh, vượt ẩu. Hành vi trên thoạt nhìn đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ”, Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng thông tin thêm.

Để ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng này, PC08 đã tham mưu Công an tỉnh triển khai kế hoạch phối hợp với sở, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến thông điệp “tính mạng con người là trên hết” cho HS, SV. Trong đó tập trung vào 2 giải pháp chính là tuyên truyền và hướng dẫn rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông. Đồng thời PC08 cũng duy trì hoạt động “Cổng trường trật tự ATGT” và tiếp tục xử lý nghiêm các HS vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Bài, ảnh: HÀN LẬP