Xây dựng cơ sở giáo dục an toàn về an ninh trật tự

Chiều 19/5, Công an tỉnh phối hợp Sở GD-ĐT tổ chức hội nghị triển khai Thông tư số 124/2021/TT-BCA và tổ chức hướng dẫn xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Theo Thông tư số 124 về xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, các cơ sở giáo dục cần đáp ứng đủ 6 tiêu chí như: Có mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động; có sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục và ban đại diện cha mẹ HS đối với công tác quản lý học sinh; không xảy ra mất an ninh trật tự, kích động, lôi kéo hoặc tuyên truyền tín ngưỡng trái pháp luật; không để xảy ra bạo lực học đường; cán bộ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT xây dựng hiệu quả các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào an ninh Tổ quốc.

TRẦN TIẾN