Khoảng 8 giờ ngày 27/5, chị Phạm Thị Vân (SN 1986, trú tại ấp Nhân Thuận, xã Xuyên Mộc, hiện đang là nhân viên hợp đồng của Đội Tổng hợp Công an huyện Xuyên Mộc) đi từ nhà đến Công an huyện Xuyên Mộc.

Khi đi đến đoạn đường Tỉnh lộ 329, thuộc KP. Phước Lộc, TT.Phước Bửu thì nhặt được 1 ví da nam. Trong ví có 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Công an TT.Phước Bửu và chị Vân trao trả lại tài sản cho người đánh rơi. (Ảnh Công an TT.Phước Bửu)

Ngay sau đó, chị Vân đem tài sản nhặt được đến Công an TT. Phước Bửu giao nộp để tìm người đánh rơi. Qua kiểm tra, xác minh Công an TT.Phước Bửu đã thông báo cho anh P.P.Q (SN 1990, trú tại ấp Phú Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) đến cơ quan công an nhận lại tài sản.

Anh Q. đã rất vui mừng và cảm ơn chị Vân khi nhận lại được toàn bộ tài sản và nhiều loại giấy tờ tùy thân. Vệc làm của chị Vân rất đáng được trân trọng, biểu dương và nhân rộng trong xã hội.

TRÍ NHÂN