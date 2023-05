TP.Bà Rịa: Bị lừa hơn 57 triệu đồng vì tin lời làm phép cho tiền 'đẻ' thêm

Ngày 12/5, Công an TP.Bà Rịa cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo hồ sơ vụ án, Hoàng Thị Ngọc Anh (29 tuổi, trú tại phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) lên mạng tìm đọc các hình thức lừa đảo. Sau đó, Ngọc Anh liên hệ với một người bạn tên Mỹ (tên đã thay đổi) nói có quen 1 người thầy trên mạng, chỉ cần chuyển tiền cho "thầy" làm phép thì số tiền sẽ tăng lên.

Đối tượng Ngọc Anh tại cơ quan công an.

Để tạo lòng tin cho người này, Ngọc Anh lập một tài khoản Zalo với nickname "Trần Thành" xưng là "thầy" vào kết bạn và nói chuyện với chị Mỹ. Đồng thời, Ngọc Anh cũng nói với Mỹ rằng bản thân cũng đã làm theo "thầy" và nhận được tiền nên rủ Mỹ hùn tiền đóng cho "thầy".

Do nhẹ dạ nên chị Mỹ đã nhiều lần chuyển khoản cho Ngọc Anh với tổng số tiền hơn 57 triệu đồng. Sau nhiều lần chuyển tiền nhưng chưa thấy nhận lại được tiền, chị Mỹ đã đến cơ quan công an tố giác hành vi của Ngọc Anh.

* Cùng ngày, Công an TP.Bà Rịa đang tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản do Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát cơ động-Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ của V. và S.

Trước đó, khoảng 2 giờ, ngày 11/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên QL51 (đoạn qua phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa), Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện đối tượng Lâm T.V. (34 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn H.S. (32 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng) đang điều khiển xe mô tô biển số 59U2-51… vi phạm Luật Giao thông đường bộ, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng mang theo 4 máy bơm thủy lực, 1 máy cắt cầm tay, 1 con dao găm và nhiều dụng cụ tháo lắp khác. Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận đã trộm số tài sản trên ở chợ Kim Biên (quận 11, TP.Hồ Chí Minh) đang trên đường mang về TP.Vũng Tàu để tiêu thụ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-HUY HẢI