Tạm giữ 79 pô và cổ pô xe máy đã thay đổi thiết kế

Sáng 16/5, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Long Điền phối hợp với công an xã Phước Hưng tiến hành kiểm tra cơ sở “Thọ Pô” ở tổ 1 (ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng) do ông Vũ Mạnh Hùng làm chủ.

Các pô và ông pô xe máy của cơ sở “Thọ pô” được lực lượng công an tạm giữ.

Đây là cơ sở chuyên mua bán, sữa chữa các loại pô xe máy, đồng thời chế pô, độ pô xe máy nhằm mục đích là để thay đổi kết cấu của pô xe, làm cho tiếng nổ của xe to hơn.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Vũ Mạnh Hùng không cung cấp được cho lực lượng chức năng giấy phép đăng ký kinh doanh và các giấy tờ mua bán, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các pô và ông pô xe máy có tại cơ sở.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 14 ống cổ pô và 65 pô xe máy đã được thay đổi thiết kế.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN