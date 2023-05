Tái diễn chiêu lừa 'việc nhẹ, lương cao'

Chỉ cần vào xem video, thả tim, like, chia sẻ… trên mạng xã hội thì sẽ có thu nhập cao, là những chiêu lừa mà các đối tượng đang áp dụng và nhiều nạn nhân đã sập bẫy.

Thủ đoạn của đối tượng là thực hiện đúng yêu cầu những đơn hàng nhỏ cho nạn nhân để tạo niềm tin, sau đó khi đơn hàng lớn sẽ lừa đảo. Trong ảnh: Một đối tượng đang dụ nạn nhân mua đơn hàng với giá trị nhỏ.

“Thả con tép, bắt con tôm”

Chị N.T.H.H. (27 tuổi, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) cho biết, chị vừa bị mất gần 5 triệu đồng vì tin theo lời quảng cáo tham gia việc làm online vào giờ rảnh rỗi. Công việc chủ yếu mà các đối tượng hướng dẫn cho chị là like, chia sẻ, bình luận các mặt hàng thực phẩm trên trang http://amthuc365... để nhận hoa hồng.

Cụ thể, tháng 3/2023, đọc thấy có thông tin đăng tuyển cộng tác viên làm việc online trên Facebook với nội dung: “Công việc online, chỉ cần bạn rảnh mỗi ngày 2-3 giờ, có thể kiếm thêm thu nhập ngày triệu đồng từ chiếc điện thoại của mình. Công việc phù hợp với mẹ bỉm sữa, nhân viên văn phòng, sinh viên. Ai quan tâm thì inbox em để được hướng dẫn tham gia nhé”, nên chị liên hệ tài khoản tên “Hoài T...” để tìm hiểu. Sau khi kết bạn Zalo, người này nói sơ qua về công việc và sau đó giới thiệu chị với một người tên My với chức danh “chuyên viên phụ trách” để nhận việc và chi trả hoa hồng hàng ngày cho người làm việc.

Người tên My yêu cầu chị H. tải ứng dụng Telegram để bắt đầu công việc. Nhiệm vụ đầu tiên của chị H. là vào trang ẩm thực trên, đăng ký tài khoản và like 15 món ngon bất kỳ, sau khi like, chụp màn hình gửi lại cho My để xác nhận và nhận hoa hồng. Mỗi nhiệm vụ được 25 ngàn đồng. Sau khi thực hiện 2 nhiệm vụ, chị H. được 50 ngàn đồng trong tài khoản trên trang web trên.

Sau đó, người này còn yêu cầu chị H. bình luận, đánh giá sản phẩm từ hệ thống. Đồng thời, yêu cầu chị phải chuyển một ít tiền thực hiện nhiệm vụ này và sẽ nhận lại 30 ngàn đồng tiền hoa hồng cùng 100 ngàn đồng tiền gốc. Tin tưởng, chị H. chuyển khoản cho tài khoản tên NGUYEN VAN BE T. 100 ngàn đồng để nhận nhiệm vụ. Sau đó chị H. nhận 130 ngàn đồng như cam kết. Các nhiệm vụ tiếp đó được tăng mức lên ngày càng cao từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, rồi 3 triệu đồng... Nhiệm vụ chủ yếu của chị vẫn là mua đơn hàng tại trang điện tử trên để nhận hoa hồng. Chị bắt đầu tin tưởng, hoàn thành nhiều đơn hàng có giá trị khác và cũng được trả tiền sòng phẳng. Nhiệm vụ tiếp theo số tiền nâng lên 5 triệu đồng, chị cũng chuyển tiền nhưng lại không nhận được tiền gốc và hoa hồng như cam kết dù đã nhiều lần liên hệ lại.

Tương tự, chị L.T.M.P. (25 tuổi, phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) vẫn chưa hết bức xúc vì vừa bị mất 6 triệu đồng với chiêu lừa như trên. Trước đó, chị P. nhận một cuộc điện thoại lạ, người này tự giới thiệu nhân viên Công ty truyền thông YouTube, mong muốn tìm cộng tác viên like, chia sẻ, bình luận trên kênh youtube của nghệ sĩ với hoa hồng tăng dần 15%-50%, có thể thu nhập vài trăm ngàn đồng/ngày. Tò mò và muốn kiếm thêm thu nhập nên chị P. tham gia. Cũng với hình thức như chị H., nhiệm vụ của chị P. là like và đăng ký các kênh YouTube mà người này yêu cầu thì sẽ được nhận ngay 50 ngàn đồng.

Sau đó, người hướng dẫn gửi sản phẩm cho chị để like kênh Youtube “nghệ sĩ hài” trị giá 500 ngàn đồng, chị P. làm theo và nhận về tài khoản 600 ngàn đồng. Tin tưởng nên đến sản phẩm có giá trị 3 triệu đồng, chị không được nhận tiền gốc và thưởng nữa.Người hướng dẫn tiếp tục yêu cầu chị làm thêm nhiệm vụ 3 triệu đồng nữa để nhận hoa hồng cho cả 2 nhiệm vụ. Lỡ “phóng lao phải theo lao”, chị tiếp tục thực hiện thêm đơn hàng 3 triệu đồng nhưng cũng không nhận được tiền hoàn lại và mới biết mình bị lừa.

Cần nêu cao cảnh giác

Từ phản ánh của bạn đọc, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu vào các trang sàn điện tử trên để tìm hiểu, tuy nhiên hầu hết chỉ là các trang sàn điện tử ảo, không có thật, chỉ dành cho những người đã đăng ký. Cụ thể, khi vào đường link trang http://amthuc365... chỉ xuất hiện toàn chữ nước ngoài và không thể vào được. Còn trang http:nghesihai... cũng có kết quả tương tự. Những tài khoản Zalo, Telegram của những người liên hệ với các nạn nhân chủ yếu qua đường liên kết, là tài khoản “ma”, đã khóa, không thể liên hệ.

Theo cơ quan công an, chiêu trò lừa đảo trên tồn tại mấy năm nay, hiện loại tội phạm này vẫn còn diễn biến phức tạp. Mặc dù cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn có người bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên online, hưởng hoa hồng như trên.

Mồi nhử mà bọn chúng đưa ra rất hấp dẫn như việc nhẹ, chỉ cần có thời gian rảnh, có điện thoại kết nối mạng, được trả hoa hồng ngay, theo ngày, với mỗi đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10-20%. Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền.

Hầu hết các cách kiếm tiền dễ dàng trên mạng đều là lừa đảo. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động kiếm tiền trên mạng. Đặc biệt giai đoạn hiện nay, thời đại công nghệ 4.0 phát triển mạnh, các loại hình tội phạm diễn ra hết sức tinh vi và phức tạp, đa dạng hình thức lừa đảo với quy mô lớn.

Theo luật sư Thịnh Đình Quang, Hội Luật gia tỉnh, hành vi trên là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tùy vào giá trị tài sản chiếm đoạt, mức độ, tính chất chủ thể có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm; phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân. Tuy nhiên, do hình thức lừa đảo được thực hiện qua mạng nên có thể thấy thông tin liên hệ cũng như nhân thân về những người lừa đảo rất mơ hồ, không xác thực, vì vậy thực hiện việc tố cáo những hành vi trên để được xử lý theo quy định của pháp luật cũng rất khó khăn. Luật sư Quang khuyến cáo, khi phát hiện những trường hợp có biểu hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người bị hại phải nhanh chóng cung cấp thông tin, tố giác ngay tới cơ quan công an tại địa phương để kịp thời vào cuộc xử lý.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG