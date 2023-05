Các đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam thành lập hàng chục công ty “ma” với mục đích nhận nguồn tiền lừa đảo từ nước ngoài chuyển về. Số tiền chiếm đoạt được phân chia phần trăm cho từng thành viên trong nhóm theo thỏa thuận.

Các bị cáo trong đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia tại phiên xét xử.

Lập hàng loạt công ty “ma” để “rửa tiền”

Theo cáo trạng, từ tháng 8- 9/2021, Arinze và Ofia (quốc tịch Nigeria) đã liên lạc và thống nhất với Uzoh Emmanuel (SN 1988, quốc tịch Nigeria) về việc thành lập các công ty rồi mở tài khoản (TK) ngân hàng tại Việt Nam. Các công ty này không phát sinh hoạt động kinh doanh mà chỉ nhằm mục đích nhận nguồn tiền do Arinze, Ofia lừa đảo ở nước ngoài chuyển về. Trong đó, Uzoh Emmanuel nhận 20% trên tổng số tiền chuyển về Việt Nam, 80% còn lại sẽ chuyển cho Arinze và Ofia.

Uzoh Emmanuel bàn bạc thống nhất với Nguyễn Thị Hạnh (SN 1981) tìm người đứng tên pháp nhân công ty và mở TK ngân hàng để nhận tiền và trả công cho những người đó 10% trên tổng số tiền rút được. Hạnh bàn bạc với Nguyễn Thị Vinh (SN 1981) thuê Phạm Thanh Dũng (SN 1985), Vũ Thành Trung (SN 1985), Võ Thanh Bình (chưa rõ lai lịch) đứng tên làm giám đốc các công ty. Sau khi rút tiền thành công, 10% số tiền được giữ lại chia cho Hạnh 4%, Vinh 6%. Vinh tiếp tục chia cho người đứng tên giám đốc công ty 2% số tiền người này nhận được.

Các bị cáo tiến hành thành lập 17 công ty và thực hiện 2 lần phạm tội qua 2 công ty, cụ thể: ngày 27/8/2021, các bị cáo rút hơn 233.160 Euro bất hợp pháp từ nước ngoài chuyển đến TK ngân hàng của Công ty Keestrack NV Company Limited do Phạm Thanh Dũng đứng tên làm giám đốc. Số tiền này sau đó đổi ra hơn 6,1 tỷ đồng. Sau khi rút được tiền, Uzoh Emmanuel chiếm 610 triệu đồng, Vinh chiếm 100 triệu đồng, Hạnh chiếm 244 triệu đồng, Dũng chiếm 50 triệu đồng. Sau khi hoàn tất việc “rửa tiền”, Hạnh thông báo cho Vinh làm thủ tục giải thể công ty nêu trên.

Ngày 20/10/2021, các bị cáo đến ngân hàng để rút 109.980 USD bất hợp pháp từ nước ngoài chuyển đến TK ngân hàng của Công ty TNHH Samar For Import do Vũ Thành Trung đứng tên giám đốc nhưng không rút được do TK bị phong tỏa. Biết bị “động”, các bị cáo ngay lập tức bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an bắt giữ.

Về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án, các đối tượng ở nước ngoài dùng thủ đoạn đột nhập trái phép vào hệ thống mạng nội bộ của các DN để lấy cắp thông tin. Sau đó tạo lập email giả lừa đảo các DN này yêu cầu chuyển tiền vào TK của các công ty do những đối tượng ở Việt Nam lập sẵn nhằm chiếm đoạt.

Cơ quan An ninh điều tra có văn bản đề nghị Cục Đối ngoại (V02) hỗ trợ xác minh bị hại ở nước ngoài nhưng chưa có kết quả. Mặt khác, các bị cáo trong vụ án khai không có thông tin gì về các đối tượng này, không quen biết và chỉ giao dịch, thỏa thuận thông qua mạng Internet. Do hết hạn điều tra, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định tách vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra xác minh.

Mờ mắt trước đồng tiền

Tại phiên xét xử, bị cáo Hạnh cho biết quen biết Uzoh Emmanuel trên mạng xã hội và sống chung với nhau như vợ chồng. “Do bị cáo không có tiền trang trải chi phí sinh hoạt, nên khi Uzoh Emmanuel nhờ lập các công ty, mở TK và chuyển tiền, bị cáo làm theo chứ không biết việc mình làm là phạm tội”, Hạnh khai.

Tương tự, các bị cáo khác cho biết vì cuộc sống khó khăn, được nhờ công việc có lợi nhuận hấp dẫn và chỉ nghĩ việc đứng tên trên các công ty “ma” để được trả công mà không biết nguồn tiền công ty “mẹ” từ đâu mà có, chuyển về như thế nào; càng không nghĩ mình đã tham gia vào đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

Trước lời khai của các bị cáo, chủ tọa lập luận: “Chỉ cần thành lập công ty, không có bất cứ hoạt động kinh doanh gì mà nhận được 10% số tiền. Các bị cáo có thấy công việc gì mà dễ kiếm tiền như vậy không? Các bị cáo chỉ biết cúi đầu im lặng.

Trong khi đó, Uzoh Emmanuel khai tại tòa rằng bị cáo quen biết Arinze và Ofia trên mạng xã hội và được nhờ lập công ty để rút tiền. “Trước khi bị bắt bị cáo không biết đây là hành vi phạm tội”, Uzoh Emmanuel nói.

Ngày 29/5, TAND tỉnh sau nhiều ngày nghị án đã tuyên phạt Uzoh Emmanuel 14 năm tù, Nguyễn Thị Hạnh 11 năm tù, Nguyễn Thị Vinh 11 năm tù, Phạm Thanh Dũng 10 năm 6 tháng tù và Vũ Thành Trung 10 năm tù cùng về tội “rửa tiền”. Các bị cáo bị buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN