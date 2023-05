Điều tra vụ người đàn ông tử vong trước cửa nhà

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến người đàn ông tử vong giữa trưa tại căn nhà riêng thuộc ấp 2, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 1/5, người dân tại ấp 2, xã Tóc Tiên (đoạn sau trường THCS Tóc Tiên) phát hiện người đàn ông cởi trần, nằm bất động trước cửa nhà nên đến kiểm tra. Phát hiện trên ngực nạn nhân có vết đâm và đã tử vong, người dân liền trình báo công an.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 1/5 tại ấp 2, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ.

Nhận được tin báo, Công an TX.Phú Mỹ đã đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera tìm nguyên nhân. Qua điều tra sơ bộ, trên người nạn nhân có vết đâm sâu, chảy nhiều máu. Nạn nhân nằm gục trước cửa nhà, tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo UBND xã Tóc Tiên cũng cho biết sau khi nắm thông tin trình báo, Công an xã Tóc Tiên đã có mặt tại hiện trường và phối hợp cùng lực lượng chức năng điều tra vụ việc.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án.

Được biết, nạn nhân tên C. (khoảng gần 50 tuổi), làm nghề xẻ gỗ. Người dân xung quanh cho biết ông C. tính tình hiền lành, không gây gổ với hàng xóm xung quanh. Ông C. có vợ con nhưng đã ly dị và sống tại căn nhà này từ nhiều năm nay. Thời điểm xảy ra vụ việc, hàng xóm không nghe tiếng cãi vã hay ẩu đả từ khu vực hiện trường.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN