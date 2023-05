Công an tỉnh khen thưởng 21 cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ

Ngày 9/5, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao các danh hiệu, bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Theo đó, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân” của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 - 2022.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân” của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ngoài ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân và trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 6 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác khác.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-HUY NA