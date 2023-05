Ngày 30/5, Công an tỉnh đã tổ chức bàn giao xe ô tô tải chuyên dụng cho lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Các xe chuyên dụng bàn giao cho công an xã, thị trấn

13 đơn vị được bàn giao xe gồm công an các xã, thị trấn: Hoà Long, Tân Hưng (TP. Bà Rịa), Long Sơn (TP.Vũng Tàu), Châu Pha, Tân Hải (TX. Phú Mỹ), Long Điền, Phước Tỉnh (huyện Long Điền), Láng Dài, Phước Hải (huyện Đất Đỏ), Phước Bửu, Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), Quảng Thành, Nghĩa Thành (huyện Châu Đức).

Việc trang cấp phương tiện xe ô tô tải chuyên dụng phục vụ công tác của lực lượng công an cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật của công an xã, thị trấn.

Đại diện công an các xã, thị trấn nhận xe

Tại lễ bàn giao, Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị công an các xã, thị trấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản phương tiện, thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, phục vụ tốt nhất trong quá trình thực thi nhiêm vụ. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh trong công tác xây dựng lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-BÁ HẢI