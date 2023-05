Cẩn trọng nạn trộm cắp vùng nông thôn

Lợi dụng sơ hở, các đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. Tài sản chúng nhắm tới có thể là ĐTDĐ, xe máy hoặc thiết bị điện tử… thậm chí là chó, mèo.

Đào Văn Sang (tự Úc Mủ, SN 1992, thứ 2 từ phải qua) và Nguyễn Văn Hiếu (tự Úc Nhỏ, SN 1991, bìa phải) cùng tang vật khi thực hiện hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tang vật mà Sang và Hiếu trộm cắp bị lực lượng chức năng thu giữ.

Sơ hở là mất trộm

Ngày 4/5, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ, xử lý Trần Anh Tuấn (SN 1985, ngụ TX.Phú Mỹ) và Ngô Minh Thuyết (SN 1991, ngụ TP.Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều 27/4, cả hai đối tượng đến ấp An Thạnh (xã An Ngãi) thì phát hiện xe máy của bà T. không có người trông coi. Lợi dụng sơ hở, Tuấn và Minh trộm xe máy rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, quá trình “ăn hàng” của hai đối tượng đã bị Công an xã An Ngãi phát hiện, bắt giữ.

Tại xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ), 0 giờ 16 phút, ngày 3/5, bà N.T.H. (ngụ xã Châu Pha) giật mình thức giấc vì nghe tiếng chó sủa. Khi chạy ra xem thì tá hỏa phát hiện hai “cẩu tặc” đã bắn gục chó của gia đình và tẩu thoát. Bà H. cho biết, đây không phải lần đầu bị trộm chó, trước đó vào tháng 6/2022 gia đình bà cũng bị hai “cẩu tặc” bắt chó ngay trước mặt.

“Chúng chủ yếu trộm chó vào giờ đêm khuya, hàng xóm tôi có phát hiện và tri hô vài lần, nhưng chúng quay xe chạy mất. Chúng tôi rất bức xúc vì chó cứ nuôi lớn là bị trộm”, bà H. nói.

Tương tự, tối 2/5, Công an xã Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc) phối hợp với Công an xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) bắt nóng đối tượng trộm xe máy chỉ sau 1 giờ gây án. Theo đó, Trần Trọng Chinh (SN 1987) đến ấp 1 (xã Bàu Lâm) trộm 1 xe máy rồi chạy xe về xã Sông Ray. Nhận được tin báo, các trinh sát nhanh chóng bắt giữ Chinh cùng tang vật tại xã này.

Trước đó, ngày 26/4, Công an xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) cũng bắt giữ Nguyễn Thành Châu (SN 1957) khi đối tượng này thực hiện trộm 7 tấm lưới tôn của nhà dân.

Vào ban đêm, Công an xã Châu Pha luôn bố trí ca tuần tra ANTT và kiểm tra hành chính đột xuất.

Phòng ngừa trộm cắp

Theo một cán bộ Công an xã Châu Pha, thời gian qua lực lượng công an thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều vụ trộm cắp tài sản. Công tác tuần tra, bảo đảm ANTT cho người dân vẫn luôn được triển khai, các ca tuần tra đều đặn, luân phiên từ khuya đến rạng sáng.

Tuy nhiên, đối tượng trộm cắp tài sản rất cảnh giác và chờ lực lượng tuần tra rời đi thì nhanh chóng thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng này rất manh động và có chuẩn bị sẵn phương án đối phó.

“Chúng sử dụng xe đã độ chế nên chạy tốc độ cao. Nếu bị truy đuổi, chúng dùng bột ớt, xịt hơi cay để “cắt đuôi” lực lượng chức năng. Các đối tượng cũng rất cảnh giác, chỉ cần thấy có người sẽ quay xe bỏ chạy ngay”, cán bộ này chia sẻ.

Với quyết tâm bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an xã Châu Pha thời gian qua đã điều tra, xử lý nhiều vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể, ngày 23/3, Công an xã Châu Pha nhận được trình báo của ông Dũng (SN 1986) về vụ mất trộm nhiều máy bơm, dây điện với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần khóa cửa cẩn thận, kiểm tra kỹ các khu vực; buổi tối nên bật đèn chiếu sáng và thu gom các tờ rơi trước nhà (do kẻ gian đặt); nên lắp đặt camera để theo dõi tình hình gia đình và dùng khóa bên trong.

Từ nguồn tin báo, công an xác định Đào Văn Sang (tự Úc Mủ, SN 1992) và Nguyễn Văn Hiếu (tự Úc Nhỏ, SN 1991) đối tượng khả nghi nên mời làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận do không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Theo cán bộ điều tra, nửa tháng trước, Sang bị Công an xã xử phạt hành chính về tội “trộm cắp tài sản” nhưng lại tiếp tục tái phạm.

Cũng vào hồi đầu tháng 3, lực lượng công an còn lập hồ sơ xử lý T.V.H. (SN 1995) và L.M.T. (SN 1995, cùng ngụ thôn Bàu Phượng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng này bị người dân bắt quả tang khi đang trộm chó.

Công an tỉnh cảnh báo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trong thời gian tới. Trường hợp phát hiện đối tượng nghi vấn, đề nghị người dân thông báo ngay đến công an địa phương để được hỗ trợ.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN