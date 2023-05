Bắt giữ nghi can giết người ở xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ

TIN LIÊN QUAN

Do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Luân đã dùng dao đâm tử vong nạn nhân rồi bắt xe khách đi cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh với ý định lẩn trốn. Trong vòng 24 giờ đồng hồ, PC02 đã phối hợp lực lượng địa phương bắt giữ kẻ thủ ác.

Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Minh Luân (SN 1986, ngụ TP.Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi giết người. Luân là nghi can sát hại người đàn ông tại xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ vào trưa ngày 1/5 vừa qua.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án.

Theo điều tra, Luân quen biết ông Đinh Văn Cường (SN 1975, ngụ ấp 2, xã Tóc Tiên) và có cho nạn nhân mượn tiền. Luân đã nhiều lần đòi nhưng ông Cường chưa trả nên hai bên xảy ra cự cãi. Trưa ngày 1/5, thấy ông Cường có mặt tại nhà riêng, Luân cầm con dao đến nhà nạn nhân đòi tiền. Hai bên cự cãi dẫn đến đánh nhau. Luân dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Cường, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Luân về TP.Hồ Chí Minh, thu dọn đồ đạc rồi bắt xe khách đi cửa khẩu Mộc Bài với ý định sang Campuchia lẩn trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh xác định Luân có thể bỏ trốn nên đã thông báo đến Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài đón chặn. Đến chiều ngày 2/5, Luân vừa xuất hiện tại cửa khẩu Mộc Bài thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sau khi gây án, Luân chạy đi giấu xe máy tại một nhà dân thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai rồi bắt xe về TP.Hồ Chí Minh.

Trước đó, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu online đã thông tin, vào khoảng 13 giờ ngày 1/5, người dân ấp 2, xã Tóc Tiên (đoạn sau Trường THCS Tóc Tiên) phát hiện người đàn ông cởi trần, nằm bất động trước cửa nhà nên đến kiểm tra.

Phát hiện trên ngực nạn nhân có vết đâm và đã tử vong, người dân đã trình báo công an. Nạn nhân được xác định tên là Cường, làm nghề xẻ gỗ. Ông Cường có vợ con nhưng đã ly dị và sống tại căn nhà này từ nhiều năm nay.

TRẦN TIẾN