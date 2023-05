Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ngay trong kỳ nghỉ Lễ

Ngày 3/5, Công an huyện Châu Đức cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thành Trung (Trung điên, SN 1983, trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) về tội cướp tài sản. Trung có bề dày tiền án, vào tù, ra tội “như cơm bữa”.

Theo hồ sơ vụ án, 23 giờ ngày 11/5/2022, ông L.M.N. (SN 1981, trú tại thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ) cùng 2 người bạn đến quán cà phê Th.Đ. trên QL 56, (thuộc thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) uống cà phê. Tại đây, ông N. và bạn gặp nhân viên quán tên T.T.P. (SN 1991, trú tại huyện Châu Đức) để thỏa thuận quan hệ tình dục. P. nói 1 lần quan hệ 450 ngàn đồng, còn qua đêm 2 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, N.và P. đến nhà nghỉ T.S. (thuộc xã Nghĩa Thành) để quan hệ tình dục. Tuy nhiên, khi N.và P. chuẩn bị quan hệ thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, P. nói với N. là đi về và thanh toán tiền. Ông N.không đồng ý. Vì vậy, P. gọi điện cho chủ quán là Tr.V.S. (SN 1989, huyện Châu Đức). Sau đó, S.gọi điện nhờ Trung gặp N. để lấy lại tiền cho nhân viên. Trung đồng ý.

Đối tượng Trung tại cơ quan công an

Khoảng 17 giờ ngày 12/5/2022, ông N.đang nằm nghỉ tại gara ô tô ở thôn Đức Mỹ (xã Suối Nghệ) thì Trung và Trần Văn Sơn (SN 1989), Nguyễn Đình Phương (SN 1992), Nguyễn Duy Hưng (SN 1990, trú tại huyện Châu Đức) đi vào và hỏi “Thằng N.đâu”. Sau đó, Trung đánh nhiều cái vào người ông N.rồi yêu cầu nạn nhân đưa 2 triệu đồng.

Sau khi đánh, uy hiếp tâm lý ông N. chiếm đoạt 2 triệu đồng, ngày 22/5/2022, Trung tiếp tục dùng dao chém gây thương tích nặng cho ông Trương Ngọc Tùng (SN 1983, trú tại thôn Gio An, xã suối Nghệ).

Cụ thể, 19 giờ ngày 22/5/2022, Trung cùng với Thành Long (SN 1990), Nguyễn Đình Phước (SN 1991), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tại huyện Châu Đức) và bạn gái cũ đến quán Ốc M, tại thôn Gio An để ăn nhậu và xem bóng đá. Trong lúc ăn nhậu tại quán, Nguyễn Thành Trung gặp nhóm Trương Ngọc Tùng (SN 1983), Trần Đình Lâm (SN 1988, trú tại thôn Gio An, xã Suối Nghệ) cũng đang ăn nhậu. Quá trình ăn nhậu tại đây, giữa Trung và Tùng có mời bia qua lại với nhau. Đến 21 giờ cùng ngày, nhóm Trung kêu tính tiền ra về thì nghe Tùng la lớn đòi quậy phá, đập ly, chén, dỡ bàn nhậu. Lúc này, Trung nói với Phước “để tao giải quyết thằng này”..Sau đó, Trung qua bàn của Tùng nói “quán em tao, mày muốn quậy phải không”. Tùng trả lời “tao muốn quậy, mày làm gì tao”. Trung chạy vào bếp của quán lấy 1 con dao chạy ra chém 1 nhát vào tay trái của Tùng. Trần Đình Lâm thấy vậy cầm 2 chai bia ném về phía Trung. Kết quả, Tùng bị thương ở cánh tay trái được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 26/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung về hành vi “Cướp tài sản”. Tuy nhiên, Trung bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT nhiều lần xác minh, truy bắt, sử dụng các biện pháp điều tra nhưng không xác định được bị can ở đâu.

Trung tá Nguyễn Ngọc Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Châu Đức cho biết, ngày 8/8/2022, Cơ quan CSĐTCông an huyện Châu Đức ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thành Trung về tội “Cướp tài sản”. Đến ngày 17/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức đã xác lập chuyên án mang bí số “0822T” để truy xét truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thành Trung.

Qua nhiều tháng lần theo dấu vết đối tượng, bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Công an huyện Châu Đức nắm được thông tin Trung sẽ từ campuchia về xã Phước Hưng (huyện Long Điền) để thăm bạn gái trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5. Vì vậy, các lực lượng triển khai phương án bắt đối tượng. Đến 23 giờ ngày 2/5/2023, khi Trung và bạn gái đang ăn khuya tại 1 quán ăn trên địa bàn xã Phước Hưng (huyện Long Điền), lực lượng công an ập vào khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận sau khi gây án trên địa bàn huyện Châu Đức, Trung trốn qua campuchia làm phục vụ cho các quán ăn.

Được biết, Trung là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có nhiều tiền án. Cụ thể, tháng 5/2007, Trung bị tuyên phạt 5 năm tù về tội cướp giật tài sản và chấp hành án tại Trại giam T345-Bộ Công an tại huyện Xuyên Mộc. Năm 2011, đối tượng chấp hành án xong. Tuy nhiên, khi ra tù chưa lâu tháng 12/2011, đối tượng lại phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị tuyên phạt 8 năm tù chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc-Bộ Công an. Tháng 2/2018, đối tượng chấp hành án xong. Đến ngày 31/12/ 2020, Trung bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép.

