Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn

Sáng 30/5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ hành về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Phan Trung Chánh (SN 1997, trú tại số nhà 422 đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu).

Lực lượng BĐBP tỉnh lấy lời khai đối tượng Phan Trung Chánh.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 20 phút chiều 29/5, tại số nhà 422 đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu), lực lượng phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Chí Linh, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an phường Nguyễn An Ninh phát hiện, bắt quả tang Phan Trung Chánh đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 7 gói ma túy tổng hợp dạng khay có trọng lượng khoảng 15gram, 27 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc có trọng lượng khoảng 14gram, 1 điện thoại di động, 1 xe máy cùng 1,2 triệu đồng tiền mặt.

Số ma túy thu giữ tại nơi ở của đối tượng đối tượng Phan Trung Chánh.

BĐBP tỉnh đã ra quyết định tạm giữ đối tượng cùng tang vật để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: MINH NHÂN