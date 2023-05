AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 10/5/2023

Cướp giật điện thoại bị bắt

Ngày 10/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Ng.Th.Nh. (SN 1985, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi cướp giật tài sản. Theo trình bày của bị hại, tại đồi Ngọc Tước, phường Thắng Tam, Nh. cướp giật 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy S20 của ông P.T.P. (SN 1978, trú tại tỉnh Đồng Nai). Sau đó, ông P. và 1 người khác đuổi theo, khống chế, bắt N. giao cơ quan công an xử lý. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 10/5, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý T.T.N. (SN 1990, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại đường số 79, ấp Bắc, xã Long Phước. Tang vật thu giữ 2 viên nén đựng trong túi nilon (đối tượng khai là ma túy dạng thuốc lắc). (Lê Nguyễn)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 10/5, Công an huyện Côn Đảo tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra tại đường Cách Mạng Tháng Tám. Theo hồ sơ, xe tải biển số 72H-018... do N.N.T. (SN 1977, trú tại huyện Côn Đảo) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72L1- 001... do L.G.P. (SN 1983, trú tại huyện Côn Đảo) điều khiển. Hậu quả, P. tử vong. (Sơn Khê)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 10/5, Công an huyện Châu Đức cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An bắt đối tượng truy nã Trương Văn Hải (SN 1996, trú tại tỉnh Nghệ An) theo quyết định truy nã ngày 5/5/2023 của Công an huyện Châu Đức về hành vi trộm cắp tài sản. (Trí Nhân)

Truy tìm đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đang điều tra, xác minh vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 17/7/2022, tại trước số nhà 751/1 đường 30/4, phường Rạch Dừa. Xét thấy, quá trình điều tra, xác minh cần phải làm việc đối với người có nhân thân, lai lịch như sau: Nguyễn Hữu Lê Văn (giới tính: nam; SN: 6/10/1983, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Số thẻ CCCD: 077083008277 cấp ngày 28/6/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Nơi đăng ký thường trú: 15 Tôn Đản, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu. Nếu ai phát hiện người có nhân thân, lai lịch như trên thì thông báo ngay cho Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Vũng Tàu (01 đường Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.573; hoặc ĐTV Nguyễn Văn Mậu, SĐT: 0909.010.828) đến tiếp nhận, xử lý.