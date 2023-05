An ninh trật tự, an toàn giao thông bảo đảm

Trong dịp nghỉ lễ, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm tốt an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT).

Lượng phương tiện lưu thông trên QL 51 (đoạn qua TX.Phú Mỹ) trong những ngày lễ luôn ở mức cao nhưng không để xảy ra kẹt xe, ùn ứ.

Người dân lưu thông an toàn

Theo ghi nhận của phóng viên, trong kỳ nghỉ lễ, lượng phương tiện đến Bà Rịa-Vũng Tàu đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Đơn cử, tại QL51, lưu lượng xe luôn đông, chủ yếu là xe ô tô con nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng như các năm trước.

Để bảo đảm trật tự ATGT, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cắt cử lực lượng tuần tra 24/24 giờ. Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, lực lượng CSGT trực 100% quân số, có mặt 24/24 giờ tại các tuyến quốc lộ.

Còn tại các tuyến đường như: Bà Rịa - Hắc Dịch, Suối Rao - Phước Tân, lượng phương tiện di chuyển về hướng tỉnh Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh đông nhưng nhờ có lực lượng CSGT Công an huyện Xuyên Mộc bố trí điều tiết, bảo đảm trật tự ATGT nên không còn xảy ra tình trạng ùn tắc. Trong khi đó, trước đây, vào dịp nghỉ lễ, đường Phước Bửu - Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) thường xảy ra ùn ứ kéo dài.

Ông Phạm Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc cho biết, lượng khách du lịch đến Hồ Tràm trong những ngày nghỉ lễ rất đông. “Năm nay, do đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước, nên ANTT và TTATGT trên địa bàn được bảo đảm. Khu vực ngã tư Hồ Tràm và các tuyến đường ven biển không xảy ra kẹt xe, người dân lưu thông an toàn”-ông Phạm Hữu Thọ nói.

An ninh trật tự được bảo đảm

Ngoài điều tiết giao thông, tại các địa phương là du lịch trọng điểm của tỉnh như: TP.Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, công an cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, cơ sở kinh doanh lưu trú về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, kiểm tra hướng dẫn công tác PCCC. Đồng thời phối hợp với các lực lượng khác (đô thị, văn hóa…) tuần tra bảo đảm ANTT, nhắc nhở người dân, du khách giữ vệ sinh, đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại các địa điểm tập trung đông người.

Thượng úy Lê Tiến Diện, Công an phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu cho biết, trước lễ Công an phường đã kiểm tra cơ sở lưu trú trên địa bàn để tuyên truyền cho người dân nâng cao trách nhiệm bảo vệ tài sản và phòng, chống tội phạm chung. Ngoài ra, Công an phường phối hợp bảo vệ dân phố, quân sự phường... tuần tra khép kín địa bàn không để xảy ra tình huống mất ANTT.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, để bảo đảm ANTT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, trước đó Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng các phương án, kế hoạch, trong đó tập trung phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tập trung đông người, gây rối, gây mất an ninh trật tự, đồng thời tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản lợi dụng các sự kiện đông người, lễ hội để hoạt động. Các đơn vị cũng đã triển khai các kế hoạch bảo đảm TTATGT và PCCC trong dịp lễ.

Công an tỉnh cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, không để xảy ra những vụ việc gây mất trật tự xã hội. Cùng với đó, tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là tại địa bàn các xã và vào ban đêm, ngăn chặn hành vi trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng,...

Song song đó, lực lượng công an cũng khuyến cáo, tuyên truyền người dân sử dụng rượu bia thì không lái xe, ứng xử kiềm chế, tránh xảy ra xung đột, mâu thuẫn dẫn đến tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, giết người, chủ động bảo vệ tài sản, kịp thời thông tin, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT. “Vì vậy, trong kỳ nghỉ ễ dài ngày, ANTT, TTATGT trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, phức tạp”, Đại tá Bùi Văn Thảo thông tin.

Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29/4 đến 3/5), toàn tỉnh xảy ra 3 vụ vi phạm trật tự xã hội, lực lượng công an đã điều tra làm rõ 3 vụ/4 đối tượng (đạt tỷ lệ 100%); xảy ra 4 vụ/20 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã thu giữ 14 gói ma túy tổng hợp, xử lý hình sự 4 vụ/9 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 11 đối tượng, với tổng số tiền hơn 8,2 triệu đồng. Toàn tỉnh cũng đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết và 10 người bị thương.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-TRẦN TIẾN