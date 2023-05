AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 11/5, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Đặng Phong Lưu (SN 1984, chỗ ở xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Lưu đột nhập vào nhà chị N.B.Y. (KP.7, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa) trộm 1 máy tính xách tay hiệu Macbook Pro 2013 màu xám bạc, 1 loa nhãn hiệu JBL Fit5 màu xanh. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 11/5, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, tại hẻm 126, Nguyễn Đình Chiểu, KP.6, phường Phước Hiệp, các đối tượng sử dụng gậy 3 khúc bằng kim loại dài 62cm và dùng tay, chân đánh vào người anh N.D.T. (SN 1994, trú tại TP. Vũng Tàu) gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 11/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Quốc Huy (SN 1993, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại đường Chi Lăng, phường 12. Người bị hại là ông L.X.L. (SN 1975, trú tại tỉnh Thanh Hóa). Tài sản cưỡng đoạt gồm 1 xe mô tô và 1 ĐTDĐ. (Sơn Khê)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 11/5, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 60K-094.. do ông Ngô B.T. (SN 1988, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển đến giao lộ đường 3/2 và đường D5 thuộc phường 10 thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72F2-48.. do 1 người đàn ông (chưa rõ lai lịch) điều khiển. Hậu quả, người đàn ông tử vong tại hiện trường. (Phước An)

Truy tìm chủ sở hữu xe mô tô

Quá trình điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 5/1, tại 442/1/27, Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, Cơ quan CSĐT-Công an TP.Vũng Tàu cần phải làm việc với người đứng tên chủ sở hữu xe mô tô sau: biển số: 72C1-055.49, số máy: M731M4004312, số khung: RP8M73100BV004350, nhãn hiệu: Piaggio Liberty, màu sơn: trắng. Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đề nghị chủ sở hữu xe mô tô trên khẩn trương liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.573; gặp ĐTV Nguyễn Văn Mậu) để làm việc.