AN NINH - TRẬT TỰ

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 9/5, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, tại tổ 8 (ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp), Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Tấn Hậu (SN 1989), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1992, cùng trú tại huyện Xuyên Mộc), Mai Thúy Tiên (SN 1985, trú tại tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thị Bá Ngọc (SN 1996, trú tại tỉnh Bến Tre). Tang vật thu giữ, gồm: 1 đĩa sứ bên trên bề mặt có chất kết tinh màu trắng và 1 gói nhỏ nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh màu trắng (đối tượng khai là ma túy dạng khay). (Nguyễn Văn)

Cướp giật tài sản

Ngày 9/5, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn B. (SN 2007, trú tại tỉnh Đồng Nai) về hành vi cướp giật tài sản. Theo hồ sơ, tại KP.Phước Lập (phường Mỹ Xuân) B. chạy xe máy áp sát cướp giật 1 ĐTDĐ hiệu Oppo A55 của bà Võ T.T. (SN 1986, trú tại tỉnh Bến Tre). (Trí Nhân)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 9/5, Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên Tỉnh lộ 765 (đoạn qua ấp Tân Hòa, xã Long Tân). Theo hồ sơ, bà Nguyễn T.C. (SN 1967, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển xe đạp đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn với xe gắn máy biển số 72AK-024... do Ng.T.D. (SN 2005, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển. Hậu quả bà C. tử vong. (Sơn Khê)