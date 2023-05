AN NINH - TRẬT TỰ 31/5

Giao cấu với trẻ em

Ngày 31/5, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, cháu Ng.N. H. (SN 2008, trú tại tỉnh Vĩnh Long) quan hệ tình dục với Nguyễn Văn Tài (SN 1996, chỗ ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp) tại nơi ở của Tài. Ngày 28/5, gia đình cháu H. phát hiện sự việc nên đến Công an xã Hòa Hiệp trình báo. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 31/5, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.Tân Ngọc (phường Phú Mỹ). Trước đó, tại địa điểm trên, lực lượng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Phan Thiện Minh Trí (SN 2003, trú tại TX.Phú Mỹ) tàng trữ trái phép 2 gói nhỏ chứa thực vật khô, màu xanh (cần sa). (Lê Nguyễn)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 31/5, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục xử lý vụ TNGT xảy ra tại khu vực đối diện trụ điện số 480/TV/157 đường ven biển, phường 12. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 68B-017... do ông Nguyễn H.N. (SN 1982, trú tại tỉnh Kiên Giang) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô không biển số do H.S.L. (SN 1973, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển. Hậu quả, ông L. tử vong. (Sơn Khê)

Tìm chủ sở hữu

Quá trình điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra ngày 24/4, tại trước số 78 (đường Bạch Đằng, phường 5), Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ 1 xe máy hiệu: INCOMISS, màu sơn: đỏ, số loại: 110V, biển kiểm soát: 72H4-3086, số máy: 1P52FMH310466897, số khung: LZSXCHLS63200665. Qua xác minh chủ phương tiện là Lê Văn Hiếu (183/46 Lê Lợi, phường Thắng Nhì). Hiện nay, ông Hiếu đã bán nhà, không còn ở địa phương và chưa xác định được đang ở đâu và xe có còn sở hữu, bán hoặc mất hay không.

Vậy, ai là chủ sở hữu chiếc xe máy trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (01 đường Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856.743 hoặc 0932.607.383 (gặp cán bộ điều tra thụ lý Nguyễn Đức Thắng) để giải quyết.