AN NINH - TRẬT TỰ 29/5

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 29/5, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp Bình Trung, xã Bình Châu. Trước đó, tại địa điểm trên, Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Võ Thành Tài (SN 1994, trú tại huyện Xuyên Mộc) tàng trữ trái phép 18 đoạn ống hút được hàn kín 2 đầu có chứa chất kết tinh màu trắng (đối tượng khai là heroin). (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 29/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng tiện lợi số 14 Hạ Long, phường 2. Theo thông tin ban đầu, lợi dụng cửa hàng không người trông coi, Nguyễn Kim Minh (SN 1968, trú tại TP.Hồ Chí Minh) đột nhập trộm 1 laptop hiệu HP Pavilion và 4 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 29/5, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục xử lý vụ cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại ấp Tây, xã Hòa Long. Trước đó, do có mâu thuẫn từ trước, Trần Minh Tùng (SN 1995), Lê Năng Vũ (SN 1995), Phạm Tuấn Minh (SN 1982, trú tại TP. Bà Rịa) cùng nhiều đối tượng khác (chưa rõ thân nhân lai lịch) dùng mã tấu chém ông Nguyễn C.P. (SN 1986, trú tại TP.Bà Rịa) gây thương tích. Trong quá trình chạy trốn, ông P. dùng ô tô của mình đâm vào 1 xe ô tô, 1 mô tô của đối phương làm hư hỏng. (Phước An)

Hiếp dâm

Ngày 29/5, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Cao Ngọc Hùng (SN 1999, trú tại huyện Đất Đỏ) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em xảy ra tại KP. Phước An, TT. Phước Hải. Người bị hại là cháu Tr.M.T. (SN 2011, trú tại huyện Đất Đỏ). (Sơn Khê)