AN NINH - TRẬT TỰ 15/5

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 15/5, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Dương Minh Lộc (SN 1988, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng. Tang vật thu giữ 3 gói nhỏ nilon hàn kín có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 15/5, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Đặng Phong Lưu (39 tuổi, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1 giờ sáng ngày 8/5, Lưu điều khiển xe máy đi lòng vòng qua các tuyến đường để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi tới dãy phòng trọ trên đường Trương Định, phường Phước Hưng, đối tượng phát hiện có phòng trọ khóa cửa ngoài không có người trong nhà, nên dùng cây sắt mang theo phá khóa vào bên trong lục soát, lấy đi 1 máy tính xách tay hiệu Macbook Pro, 1 loa cầm tay hiệu JBL rồi tẩu thoát. Trên đường đi, Lưu bị tổ tuần tra Công an phường Phước Hưng và Công an xã Hòa Long phát hiện, bắt giữ. (Sơn Khê)

Tìm chủ sở hữu biển số xe

Quá trình điều tra, vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại trước nhà số 57/2A đường Hoàng Việt, phường Thắng Nhì, xảy ra vào ngày 6/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ 1 biển kiểm soát xe mô tô số 37P5-8644. Qua xác minh, xác định biển kiểm soát số 37P5-8644 là của xe mô tô hiệu IMOTO, có số máy: HMT-012059, số khung: D71D-12059 do bà Bùi Thị Tuyết (SN 1983, trú tại xóm 8, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đứng tên chủ sở hữu. Xe đăng ký vào ngày 12/5/2008. Sau khi sử dụng được một thời gian, bà Tuyết bán lại cho người khác. Hiện, bà Tuyết không rõ tên, tuổi, địa chỉ của người mua.

Vậy ai là chủ sở hữu của biển kiểm soát xe mô tô trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, ĐT: 0254.3856.573 hoặc 0974.820.452 gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Văn Như) để giải quyết.