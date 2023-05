AN NINH - TRẬT TỰ 12/5

Hủy hoại rừng

Ngày 12/5, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ hủy hoại rừng xảy ra tại khoảnh: 4, 5, 9, 10, tiểu khu 23 rừng đặc dụng Bình Châu-Phước Bửu (thuộc ấp Khu 1, xã Bình Châu). Theo hồ sơ, tại khu vực trên, Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc phát hiện có khoảng 276 cây tràm nước và 14 cây dầu với diện tích khoảng 8.019m2 bị ken gốc. (Nguyễn Văn)

Trộm xe máy bị bắt

Ngày 12/5, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông N.V.Q. (SN 1967, ở KP. Thanh Long, TT. Đất Đỏ). Theo thông tin ban đầu, Tr.V.Th. (SN 1995, chỗ ở TT. Đất Đỏ) đã đột nhập vào nhà ông Q. trộm 1 xe mô tô biển số 72V2-08... Mở rộng điều tra, đối tượng Th. khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 12/5, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại trước số 118 (Nguyễn Thị Định, phường Phước Nguyên). Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy-Công an tỉnh bắt quả tang Tr.A.Kh. (SN 1993, trú tại TP.Vũng Tàu) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 4 gói nhỏ ni lông hàn kín có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Sơn Khê)

Tai nạn giao thông, 1 người tử vong

Ngày 12/5, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ điều tra vụ TNGT xảy ra tại QL51, thuộc KP.2, phường Phước Trung (TP.Bà Rịa). Xe mô tô biển số 72D1-225… do ông N.V.M. (SN 1963, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với L.T.H. (SN 1992, trú tại TP.Vũng Tàu) đang đi bộ. Hậu quả, ông M. tử vong. (Phước An)