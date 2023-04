Ngày 1/4, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, đã phối hợp với UBND xã Láng Dài tổ chức hội nghị triển khai xây dựng xã Láng Dài điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Mục tiêu thực hiện với các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; huy động đông đảo Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự hoạt động hiệu quả; duy trì và giữ vững các tiêu chí đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định của Bộ Công an...

Các đại biểu tham gia hội nghị

Xã Láng Dài là một xã thuộc huyện Đất Đỏ với hơn 7.500 nhân khẩu, chia làm 4 ấp và 40 tổ dân cư.

Hiện xã đang duy trì và nâng cao hiệu quả 1 mô hình “Dân vận khéo” và 2 mô hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hoạt động hiệu quả.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN