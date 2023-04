Theo Bản án số 02 của TAND huyện Châu Đức: "Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật thì ông Hữu được quyền sử dụng đất và được cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích 120m2 thửa đất số 575 tờ bản đồ số 41 theo Giấy CNQSDĐ số BN 957469 do Sở TN-MT cấp ngày 10/7/2017. Giấy CNQSDĐ số BN 957469 do Sở TN-MT cấp cho ông Nguyễn Đàng ngày 10/7/2017 sẽ không còn hiệu lực”. Tuy nhiên, Giấy CNQSDĐ đất số BN 957469 cấp cho ông Nguyễn Đàng đã chuyển nhượng cho bà T.T.T và được cấp đổi thành Giấy CNQSDĐ số CN 008070 do Sở TN-MT cấp ngày 28/5/2018.