HĐXX xét thấy cần điều tra các tài sản trong vụ án nhằm đảm bảo cho việc bồi thường thiệt hại, đồng thời xem xét trách nhiệm những cá nhân liên quan để tránh bỏ lọt tội phạm nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu công an điều tra bổ sung.

Bị cáo Dương Văn Long bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng của 133 khách hàng.

Ngày 26/4, sau gần 1 ngày xét xử vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Dương Văn Long (SN 1980, ngụ TP. Hồ Chí Minh), HĐXX TAND tỉnh đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan công an điều tra bổ sung.

Nguyên nhân là qua diễn biến của phiên xét xử, ý kiến của đại diện VKSND tỉnh, luật sư bảo vệ cho bị cáo và các bị hại, HĐXX nhận thấy công an cần tiến hành các phương pháp điều tra về tài sản trong vụ án để đảm bảo cho việc bồi thường thiệt hại của các nạn nhân. Đồng thời xem xét trách nhiệm của những cá nhân liên quan để tránh bỏ lọt tội phạm.

Rất đông bị hại là khách hàng mua đất nền tại dự án "ma" do Dương Văn Long "vẽ" ra để lừa đảo.

Theo cáo trạng, là người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất bất động sản, tháng 7/2018, Dương Văn Long thành lập Công ty TNHH Kỹ thuật kiến trúc xây dựng Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) với nhiều ngành, nghề kinh doanh, trong đó có ngành, nghề tư vấn, môi giới, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất.

Cuối năm 2018, huyện Tân Thành chuyển đổi thành TX.Phú Mỹ, hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất ở (hộ gia đình) trở nên sôi động. Do có sẵn tư cách pháp nhân của Công ty Hoàng Long và ngành nghề kinh doanh đã được đăng ký (từ năm 2018), Long đã tìm các thửa đất có diện tích lớn trên địa bàn xã Tóc Tiên và phường Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) thỏa thuận đặt cọc, nhận chuyển nhượng các thửa đất này với các chủ sử dụng đất.

Sau khi thỏa thuận và đặt cọc, mặc dù các thửa đất chưa được sang tên cho vợ chồng Long hoặc Công ty Hoàng Long, không được quy hoạch đất ở (không thể chuyển mục đích sử dụng sang đất ở), nhưng Long đã sử dụng các giấy CNQSDĐ thuê người vẽ sơ đồ phân lô (số lô, diện tích từng lô). Tiếp đó, Long tự đặt tên các dự án “ma”, cam kết về tính hợp pháp của dự án và các nền đất để quảng cáo, chào bán các nền đất.

Long đã ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng nền đất dự án, hợp đồng góp vốn với nội dung thông tin: lốc, diện tích chuyển nhượng, địa chỉ; mục đích sử dụng đất (thổ cư), thời hạn sử dụng đất (lâu dài), giá trị chuyển nhượng, phương thức thanh toán (chia nhiều đợt), thời hạn bàn giao giấy CNQSDĐ cho khách hàng…

Đại diện VKSND tỉnh công bố nội dung cáo trạng đối với bị cáo Dương Văn Long.

Các khách hàng ký kết hợp đồng chỉ dựa trên thông tin về nền đất trên bản vẽ phân lô của dự án do Long tự lập và quảng cáo, không có thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (do chưa phải là thửa đất riêng lẻ), không được xem xét nền đất trên thực địa.

Tuy nhiên, do các dự án do Long tự lập ra không phù hợp quy hoạch sử dụng đất của TX.Phú Mỹ nên không thể tách thửa và chuyển mục dịch sử dụng đất cho khách hàng. Quá thời hạn ghi trong hợp đồng nhưng không bàn giao được đất, một số khách hàng khiếu nại, Long tiến hành thanh lý hợp đồng và trả lại cho một số ít khách hàng số tiền đã đóng cùng tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng. Số khác, Long lập biên bản thanh lý hợp đồng và cam kết trả lại tiền nhưng không trả, hoặc những khách hàng đã ký hợp đồng, nộp tiền nhưng không khiếu nại đều bị Long chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Với 4 dự án “ma” tự lập tại xã Tóc Tiên và phường Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) gồm: Khu dân cư Hoàng Long Center City, khu dân cư Hoàng Long, khu dân cư Kim Long Center City và khu đất nền Hoàng Long, Dương Văn Long đã lừa đảo và chiếm đoạt của 133 bị hại với tổng số tiền hơn 64 tỷ đồng.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN