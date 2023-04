Va chạm với xe ô tô 1 người tử vong

* Bắt băng cướp nhí có nhiều thành tích bất hảo

Khoảng 8 giờ 15 phút ngày 31/3, xe ô tô hiệu BMW biển số 72A – 56… (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên QL51, theo hướng từ TP.Vũng Tàu đi TP.Bà Rịa. Khi đến Km5+66 đoạn qua phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, thì xảy ra va chạm với xe điện ba bánh dành cho người khuyết tật, do ông N.V.T. (73 tuổi, trú phường 12, TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước trongx làn dành cho xe ô tô.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông

Cú va chạm khiến ông T. tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe ô tô bị móp phần đầu và biển số, chiếc xe điện ba bánh văng cách hiện trường hơn 10m.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự, Đội cảnh sát điều tra Công an TP.Bà Rịa phối hợp VKSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người dân tại hiện trường, thường ngày họ thấy ông T. dùng điều khiển xe trên để đi nhạt ve chai và bán vé số.

Nguyên nhân vụ tai nạn cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

* Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: N.V.Đ (SN 2005), N.H.Đ (SN 2006), N.Đ.C (SN 2006), N.V.L (2006) và V.C.L.N ( 2007, cùng trú tại huyện Long Điền) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, từ giữa tháng 3/2023, trên địa bàn huyện Long Điền và TP. Bà Rịa liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản. Các đối tượng thường đi theo nhóm 4 đến 5 người mang theo hung khí khống chế phụ nữ đi một mình trên đường để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận được thông tin từ các bị hại, Công an huyện Long Điền đã phối hợp với Công an TP. Bà Rịa, Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác định được nhân thân lai lịch các đối tượng và vận động gia đình đưa 5 đối tượng trên ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên vào khoảng 2 giờ ngày 21/3, N.V.Đ rủ 4 đối tượng còn lại đi tìm kiếm những người phụ nữ đi xe một mình để cướp tài sản. Trước khi đi, N. mang theo 1 con dao Thái lan cất vào trong áo.

Sau đó, cả nhóm chở nhau trên 2 xe mô tô chạy quanh trên các tuyến đường thuộc huyện Long Điền để tìm người đi đường cướp tài sản.

Đến khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, khi đến đoạn đường Dương Bạch Mai, KP.Long Phượng, TT. Long Điền (huyện Long Điền), các đối tượng phát hiện một người phụ nữ đang điều khiển xe trên đường nên đã dùng xe ép sát làm nạn nhân ngã xuống đường. N. dùng dao Thái lan uy hiếp, chiếm đoạt của nạn nhân số tiền 7,1 triệu đồng.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 18/3, N.V.Đ, N.H.Đ và V.C.L.N cũng đã cùng nhau thực hiện một vụ cướp tài sản tài sản trên QL55 thuộc ấp An Hòa, xã An Ngãi (huyện Long Điền).

Nạn nhân cũng là một phụ nữ đi xe máy một mình bị các đối tượng dùng dao dao khống chế, rạch túi áo khoác chiếm đoạt số tiền 10,5 triệu đồng.

Ngoài hai vụ việc trên, 5 đối tượng cũng thừa nhận là thủ phạm đã gây ra vụ cướp tài sản của một phụ nữ vào khoảng 5 giờ sáng ngày 24/3 tại đường Hương Lộ 2, xã Hòa Long (TP.Bà Rịa). Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Được biết, năm 2021, N.V.Đ, N.H.Đ đã bị TAND huyện Long Điền đưa ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. V.C.L.N là đối tượng có quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HẢI