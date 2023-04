Tuyên truyền pháp luật cho hơn 100 sinh viên

Ngày 15/4, Công an tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội cho hơn 100 sinh viên.

Báo cáo viên Phòng CSGT-Công an tỉnh tuyên truyền an toàn giao thông cho sinh viên

Tại hội nghị, báo cáo viên Công an tỉnh tập trung tuyên truyền về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua; nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; những hậu quả và hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội; hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm; tác hại, cách phòng tránh đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, mại dâm…

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG