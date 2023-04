Tuyên truyền bảo vệ an toàn đường ống dẫn khí tại phường Kim Dinh

Sáng 20/4, UBND phường Kim Dinh (TP.Bà Rịa), Phòng Cảnh sát PCCC (PC07) - Công an tỉnh phối hợp với Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP), Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ tổ chức buổi truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí, tuyên truyền an toàn cháy nổ cho hơn 100 người dân trên địa bàn.

Cán bộ PC07 tuyên truyền an toàn về PCCC cho người dân phường Kim Dinh.

Tại chương trình, cán bộ Phòng PC07 - Công an tỉnh khuyến cáo người dân cẩn trọng, sử dụng an toàn khi dùng khí gas cũng như cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, các bước phát hiện rò rỉ khí gas.

Công ty NCSP phát quà và tặng áo mưa cho bà con đến lắng nghe buổi tuyên truyền

Dịp này, NCSP đã phát tờ rơi tuyên truyền, vận động bà con chấp hành, tránh xảy ra vi phạm pháp luật; cảnh báo các mối nguy hại về tính mạng khi vi phạm an toàn đường ống dẫn khí; đề nghị người dân khôn thực hiện các hành vi vi phạm quy định bảo vệ hành lang an toàn đường ống khí như: Không đào bới, khoan; không lưu thông xe tải trọng quá 5 tấn vào hành lang; không tạo nguồn phát sinh lửa; tụ tập ăn nhậu tiệc tùng tại hành lang…

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN