Sáng 27/4, UBND huyện Long Điền phối hợp với Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn tổ chức hội nghị truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo một số phòng, ban, xã, thị trấn và doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải trên địa bàn huyện đã được đại diện Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn thông tin về một số sự cố cháy nổ đường ống khí đã xảy ra trên thế giới; giới thiệu về hệ thống đường ống dẫn khí của Tổng Công ty Khí Việt Nam, hành lang an toàn đường ống khí; nêu ra các hoạt động gây rủi ro cho đường ống khí; các quy định pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn đường ống khí; công tác phối hợp tuần tra, giám sát giữa lực lượng tuần tra đường ống, công an, bộ đội biên phòng và người dân sống gần đường ống khí; quy trình thực hiện những công việc trong hành lang an toàn đường ống khí.

NGUYỄN TUYỀN