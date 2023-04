Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ lừa mẹ bạn gái, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Cáo trạng cáo buộc bị cáo Ninh lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mẹ bạn gái về việc đầu tư chứng khoán, tiền ảo bitcoin nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng để đánh bạc. Tuy nhiên, bị cáo phủ nhận hoàn toàn cáo buộc này nên HĐXX đã đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Sáng 21/4, TAND tỉnh mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Đức Ninh (SN 1994, quê Ninh Bình) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "đánh bạc" và đã quyết định trả hồ sơ để cơ quan công an điều tra bổ sung.

Nguyên nhân là do trong quá trình xét xử, bị cáo Ninh phủ nhận hoàn toàn nội dung cáo trạng mà đại diện VKSND tỉnh công bố và cho rằng bị hại nhờ mình đầu tư và bị cáo thực tế có đầu tư trên sàn chứng khoán chứ không chiếm đoạt tiền của bị hại. Bị cáo Ninh cho biết đầu tư nhiều mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán quốc tế và có kiếm được lợi nhuận. Bị cáo Ninh cũng phủ nhận cáo buộc đối với tội danh "đánh bạc".

HĐXX tuyên bố trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án của bị cáo Nguyễn Đức Ninh.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Ninh có tình cảm với chị V. (ngụ TP.Vũng Tàu). Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về chứng khoán và tiền ảo bitcoin của bà C. (mẹ chị V.), Ninh đã đưa ra thông tin gian dối để bà C. tin tưởng đưa tiền cho Ninh đầu tư giúp rồi chiếm đoạt.

Từ tháng 6 - 9/2021, bà C. nhiều lẫn chuyển vào tài khoản ngân hàng của Ninh từ 20 - 600 triệu đồng, với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng để nhờ Ninh đầu tư giúp thì bị bị cáo chiếm đoạt. Số tiền chiếm đoạt được, Ninh rút ra 85 triệu đồng tiêu xài cá nhân, trả tiền thuê nhà. Ninh còn chuyển cho bà C. nhiều lần với tổng số tiền hơn 215 triệu đồng và nói là tiền lợi nhuận từ việc kinh doanh chứng khoán, tiền ảo bitcoin nhằm che giấu hành vi phạm tội và để bà C. thêm tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền nhờ thanh niên này đầu tư.

Hơn 3,7 tỷ đồng còn lại, Ninh chuyển đến 42 tài khoản ngân hàng khác nhau theo thông tin trên trang web đánh bạc “game.taib52.vin” nhằm mua điểm cho tài khoản để Ninh tham gia đánh bạc. Từ ngày 14/6 đến 10/8/2021, Ninh đã sử dụng hơn 3,7 tỷ đồng để đánh bạc với hình thức bài phỏm trên trang web "game.taib52.vin". Trong đó có 17 lần Ninh chuyển từ 50 triệu đồng trở lên để sử dụng đánh bạc.

VKSND tỉnh cáo buộc hành vi của Nguyễn Đức Ninh đã phạm vào tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 74 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân và tội "đánh bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 - 7 năm.

Trong quá trình xét xét, HĐXX nhận thấy nhiều tình tiết vụ án cần phải điều tra làm rõ như: các mã cổ phiếu, sàn chứng khoán mà bị cáo đầu tư, các trang mạng bị cáo đánh bạc... Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để cơ quan công an điều tra bổ sung.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN