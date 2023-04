Tìm chủ sở hữu

Bắt người trái pháp luật

Ngày 5/4, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ xử lý vụ bắt người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông L.N.A. (SN 1983, trú tại huyện Đất Đỏ) bị một người tên Phú (nhà ở TT. Phước Hải) cùng một số người khác bắt giữ và đánh gây thương tích tại KP.Hiệp Hòa (TT.Đất Đỏ). Qua điều tra, Công an huyện Đất Đỏ mời 3 đối tượng, gồm: H.T.P. (SN 1985), V.V.Đ. (SN 1979) và V.V.H. (SN 1987, trú tại huyện Đất Đỏ) đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, 3 đối tượng đã khai nhận hành vi bắt giữ người trái pháp luật. (Phước An)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 5/4, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, T.P.H.N. (SN 1992, trú tại TP.HCM) đến cơ sở thu mua phế liệu của bà P.T.H. (SN 1982, chỗ ở KP.Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) nói, cần bán phế liệu (sắt thép, bạt nhựa…) của một nhà xưởng trồng rau do không còn nhu cầu sử dụng tại ấp 6 (xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) với giá 125 triệu đồng. Bà H. đồng ý mua và chuyển tiền nhiều lần cho Nam với tổng số tiền 105 triệu đồng. Khi bà H. đang tháo dỡ nhà xưởng trên thì có người đến nói là nhà xưởng này không phải của N. nên yêu cầu ngừng tháo dỡ. Sau đó, bà H. liên lạc với N. yêu cầu trả lại tiền nhưng không liên lạc được, nên bà H. đến cơ quan công an trình báo. (Trí Nhân)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 5/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy tại trước số 2... (đường Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu). Theo thông tin ban đầu, công an đã bắt quả tang N.T.B. (SN 1995, trú tại tỉnh Tiền Giang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ, gồm: 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay và 3 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. (Lê Nguyễn)

Trộm 3 máy tính bị bắt

Ngày 5/4, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, bà T.N.T. (SN 1987, trú tại tỉnh Bình Thuận)-đại diện khu du lịch Le Palmier (thuộc xã Phước Thuận), trình báo bị mất 3 laptop tại khu du lịch trên. Qua trích xuất camera, Công an xã Phước Thuận mời B.T.L. (SN 1984, trú tại huyện Xuyên Mộc) lên làm việc. Tại đây, Lâm khai nhận trộm và giao nộp 3 laptop. (Nguyễn Văn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án hình sự: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra vào ngày 20/2/2023, tại trước địa chỉ số 176 (đường Trương Công Định, phường 3), Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu tạm giữ 1 xe máy nhãn hiệu “JOCKEY” màu sơn đen, biển số 64H7-4336 (Số máy: SD25-4309368, Số khung: 6128A-000375). Qua xác minh xác định chủ phương tiện là: Lê Ngọc Huyền (1063, Tân Quới Đông, phường Trường An, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Hiện nay không xác định được chủ sở hữu đang ở đâu hoặc xe có liên quan đến vụ án nào hay không. Nếu ai là chủ sở hữu chiếc xe máy trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT-Công an TP Vũng Tàu (01 đường Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856.743 hoặc 0932.607383, gặp cán bộ điều tra thụ lý Nguyễn Đức Thắng) để giải quyết.