Thưởng nóng công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong phá án

Trong 2 ngày 18 và 19/4, Đoàn công tác của Công an tỉnh do Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, khen thưởng, chúc mừng thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm của Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh, Công an TP.Vũng Tàu, Công an TX.Phú Mỹ, Công an TP.Bà Rịa và Công an huyện Long Điền.

Đại tá Nguyễn Văn Thời (bên phải), Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng nóng CBCS Phòng CSHS-Công an tỉnh.

Trong thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập và đấu tranh thành công chuyên án triệt phá nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng; Công an TP.Vũng Tàu đấu tranh thành công 2 chuyên án bắt giữ đối tượng sử dụng thuốc hướng thần để cướp tài sản và nhóm đối tượng tàng trữ, mua bán, sản xuất ma túy nước biển từ TP.Hồ Chí Minh đến địa bàn tỉnh; Công an TX.Phú Mỹ triệt phá nhiều điểm phức tạp về ma túy, Công an TP.Bà Rịa và Công an huyện Long Điền phối hợp chặt chẽ đấu tranh Chuyên án triệt phá nhóm đối tượng cướp tài sản…

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm, khen thưởng nóng CBCS Công an TX.Phú Mỹ

Tại các nơi đến thăm, Đại tá Nguyễn Văn Thời đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội và ma túy của công an các đơn vị, địa phương góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị công an các đơn vị, địa phương phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; phát huy vai trò tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 các cấp để huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm. Cùng với đó, triển khai các kế hoạch, tăng cường lực lượng, phương tiện đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn cho người dân và du khách.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HẢI