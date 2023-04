THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG - Lơ là trong thực hiện giải pháp bảo đảm an toàn

Quá trình mở rộng, duy tu sửa chữa cầu đường, đơn vị thi công chưa thực hiện tốt công tác bảo an đảm toàn giao thông như không bố trí biển báo hiệu, cọc tiêu di động, rào chắn..., tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đơn vị thi công thiếu an toàn trên đường Trương Công Định (TP.Vũng Tàu).

Thi công thiếu an toàn

Năm 2022 vừa qua, TP.Vũng Tàu được tỉnh giao làm chủ đầu tư 56 công trình với tổng số vốn hơn 1.100 tỷ đồng. Trong đó có những tuyến đường quan trọng mà địa phương này tập trung cải tạo, nâng cấp sửa chữa như đường Thống Nhất (nối dài), đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh), đường Bình Giã (đoạn nối giữa đường 30/4 đến đường 2/9)…

Đến nay, một số công trình đã, đang được thi công theo kế hoạch. Theo quy định, quá trình thi công, đơn vị thi công công trình phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT; bố trí người cảnh giới, hướng dẫn giao thông, rào chắn, dây phản quang, vào ban đêm phải có đèn tín hiệu để đảm bảo ATGT trong suốt quá trình thi công.

Xe ben, xe cuốc tràn ra đường khi thi công công trình nâng cấp cải tạo đường Bình Giã (phường 10, TP.Vũng Tàu) gây mất ATGT.

Đơn vị thi công cũng không được để vật liệu, phương tiện thi công gây cản trở, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông; không để vật liệu, phương tiện song song cả hai bên đường làm thu hẹp nền, mặt đường; không để vật liệu rơi vãi, trôi dạt ra hai bên đường làm mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân…

Quy định là thế nhưng trong quá trình triển khai, một số đơn vị thi công chưa tuân thủ nghiêm việc lắp đặt hệ thống biển báo hiệu an toàn công trình hoặc có làm nhưng sơ sài, hình thức, không tuân thủ quy định, tiêu chuẩn.

Điển hình, tại công trình nâng cấp mở rộng đường Bình Giã (phường 10), đơn vị thi công chưa đặt đầy đủ biển báo hiệu, cọc tiêu hoặc không bố trí lực lượng điều tiết bảo đảm an toàn giao thông.

Ghi nhận tại tuyến đường Bình Giã vào chiều ngày 26/3, chúng tôi quan sát thấy dọc hai bên đoạn đường có đặt một số biển báo “Đi chậm”, “Công trình đang thi công, tốc độ 5km/h”. Thế nhưng đơn vị thi công cũng không kéo dây barie tại những điểm có vật tư công trình. Thậm chí, một số đoạn đang thi công, các cống bê tông đặt sát lòng đường, có chỗ đất tràn cả ra đường cản trở lưu thông.

Đáng nói, đây là công trình vừa thi công, vừa khai thác, lại nằm trong khu dân cư đông đúc nhưng trên đoạn đường này, các xe cuốc vẫn hì hục múc đất đổ lên xe ben rồi tài xế phóng nhanh đến đổ tại điểm tập kết cách đó tầm 100m, do cự ly gần nên tài xế cũng “bỏ qua” công đoạn kéo bạt làm bụi bay vào người đi đường.

Cũng tại công trình thi công nâng cấp mở rộng đường Bình Giã, vào trưa 1/4, chúng tôi tiếp tục ghi nhận cảnh xe cuốc và xe ben đang thi công nhưng xung quanh không có rào chắn cảnh báo.

Tại đường Nguyễn An Ninh, PV cũng ghi nhận một số điểm thi công dang dở nhưng đơn vị thi công chỉ quấn dây barie cảnh báo cho có, người đi đường nếu không quan sát kỹ rất dễ xảy ra tai nạn. Tương tự, trên đường Trương Công Định đoạn trước số nhà 14... Trương Công Định, đơn vị thi công cũng rào chắn sơ sài.

Xử phạt nhiều trường hợp

Theo Sở GT-VT, hiện nay nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh được mở rộng, duy tu, sửa chữa nhằm phát triển kinh tế, kết nối giao thông. Trong đó vẫn có một số tuyến đường khi thi công nhưng chủ đầu tư, đơn vị thi công chưa bảo đảm hành lang an toàn giao thông. Quá trình kiểm tra, Thanh tra Sở GT-VT phát hiện và xử lý theo quy định nhiều trường hợp.

Vật tư xây dựng để ngổn ngang trên đường Bình Giã (phường 10, TP.Vũng Tàu).

Đơn cử, đơn vị thi công đường Dương Bạch Mai (huyện Long Điền) bị xử phạt 37 triệu đồng về lỗi: Không bố trí biển báo hiệu, cọc tiêu di động, rào chắn theo quy định và thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không có Giấy phép thi công của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đơn vị thi công tại vòng xoay ngã 5 Ba Cu – Trương Công Định (TP.Vũng Tàu) bị xử phạt 29 triệu đồng với lỗi không đặt biển báo và để vật liệu gây cản trở giao thông.

Nặng nhất là trường hợp của đơn vị thi công tại đường Cù Bị, đoạn gần trường tiểu học Bùi Thị Xuân (huyện Châu Đức) bị phạt 60 triệu đồng khi vi phạm: Mở nhánh đấu nối trái phép vào đường chính và thi công không đặt biển báo rào chắn theo quy định.

Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT cho biết, hàng năm Sở GT-VT có kế hoạch cụ thể về vấn đề bảo vệ hành lang an toàn giao thông và bảo vệ công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đơn vị thường xuyên yêu cầu các nhà thầu chấp hành nghiêm việc lắp đặt biển báo hiệu an toàn công trình và các nội dung khác theo quy định.

“Trong dự toán khi thi công có sẵn kinh phí bảo đảm ATGT của các công trình giao thông nhưng một số nhà thầu lơ là không thực hiện dẫn đến mất an toàn. Thi công thiếu an toàn sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt. Trong Quý II, Sở GTVT tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra các công trình cầu đường đang thi công trên địa bàn tỉnh để bảo đảm an toàn giao thông cũng như phòng tránh tai nạn đáng tiếc”, ông Trần Thượng Chí nói.

53 trường hợp bị xử phạt Theo Sở GT-VT, từ tháng 1/2022 đến hết Quý I/2023, Sở GT-VT đã xử phạt 53 trường hợp với những lỗi như: không bố trí biển bảo, rào chắn; khoan, đào, xẻ đường trái phép; sử dụng hành lang an toàn giao thông làm nơi tập kết vật tư sai phép; để vật tư công trình ra ngoài phạm vi thi công gây mất ATGT. Tổng số tiền xử phạt hơn 700 triệu đồng.

HÀN LẬP