Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính: Phát hiện nhiều tồn tại

Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính đối với một số đơn vị, Thanh tra tỉnh phát hiện nhiều tồn tại về tài chính nên đã kiến nghị truy thu tiền nộp ngân sách nhà nước (NSNN) và xử lý trách trách nhiệm những cá nhân, đơn vị liên quan.

Thanh tra tỉnh phát hiện nhiều tồn tại về tài chính tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Trong ảnh: Người dân huyện Châu Đức sử dụng nước sạch.

Truy thu tiền tỷ

Thanh tra tỉnh vừa có các thông báo số 565, 566 và 567/TB-KL.TTr ngày 4/4 kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính đối với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) và Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải (GTVT).

Thanh tra tỉnh phát hiện một số đơn vị chậm thực hiện thủ tục thuê đất và chưa thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất theo quy định đối với diện tích đã, đang sử dụng trong quá trình hoạt động dịch vụ sự nghiệp; Chi lương ngoài giờ vượt mức thời gian quy định, kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), giá trị gia tăng (GTGT) và thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp giai đoạn từ năm 2016-2020 theo quy định; Chi quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng vượt mức trích quy định…

Đối với Trung tâm Kỹ thuật TNMT, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi tổng số tiền gần 700 triệu đồng của đơn vị này nộp vào NSNN do kê khai thiếu số thuế phải nộp theo quy định từ năm 2016-2020, gồm: thuế TNDN gần 690 triệu đồng và thuế TNCN năm 2017 hơn 11 triệu đồng.

Đối với Trường Trung cấp nghề GTVT, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi và nộp NSNN tổng số tiền hơn 336 triệu đồng, gồm: hơn 219 triệu đồng do kê khai thiếu số thuế TNDN và thuế GTGT phải nộp theo quy định từ các năm 2016-2020; Thu hồi số tiền hơn 93 triệu đồng do sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê trong năm 2019 và năm 2020, khi chưa được phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công; 24 triệu đồng do chi hỗ trợ tiền đào tạo cho giáo viên vượt định mức quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ.

Chánh Thanh tra tỉnh cũng ban hành quyết định thu hồi hơn 1 tỷ đồng từ Trung tâm NS&VSMTNT, gồm các khoản: thuế TNCN hơn 337 triệu đồng do chi trả tiền lương, tiền nhân công cho người lao động trong năm 2018-2020, nhưng có thu nhập từ các đơn vị khác và một số người lao động đến thời điểm chi lương nhưng chưa có mã số thuế theo quy định; Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 667 triệu đồng do hạch toán khấu hao tài sản cố định không đúng quy định trong các năm 2018-2020 và hơn 9 triệu đồng do kê khai thiếu thuế GTGT năm 2019. Thanh tra tỉnh đề nghị Trung tâm NS&VSMTNT hạch toán tăng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp số tiền hơn 101 triệu đồng do đã chi nộp tiền phạt chậm nộp thuế trong năm 2016-2019 không đúng quy định.

Trong các công văn số 61, 769 và 16793/UBND-VP, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Sở NN-PTNT, Trung tâm NS&VSMTNT, Cục Thuế, Sở GT-VT, Trường Trung cấp nghề GTVT và các đơn vị liên quan căn cứ kiến nghị của Thanh tra tỉnh để tổ chức thực hiện.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm

Từ những sai phạm và thiếu sót nêu trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý trách nhiệm nhiều cá nhân tại các đơn vị bị thanh tra.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở TNMT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TNMT và các cá nhân có liên quan đối với những thiếu sót đã nêu.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các bộ phận, cá nhân có liên quan tại Sở TNMT trong việc chậm thủ tục thuê đất đối với khu đất tại số 33 (Bacu, phường 1, TP.Vũng Tàu) do Trung tâm Kỹ thuật TNMT đang sử dụng.

Trung tâm Kỹ thuật TNMT lập phương án thu hồi các khoản nợ còn tồn đến tháng 10/2022, gồm: công nợ cho cán bộ, viên chức tạm ứng còn tồn hơn 1 tỷ đồng và công nợ của khách hàng còn tồn hơn 1,1 tỷ đồng. Thực hiện thủ tục thuê đất và nghĩa vụ nộp tiền thuê đất đối với diện tích đất đang sử dụng trong quá trình hoạt động dịch vụ sự nghiệp.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở GTVT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề GTVT và các cá nhân có liên quan đối với những thiếu sót đã nêu; Có văn bản chỉ đạo Trường Trung cấp nghề GTVT thực hiện việc thu hồi tổng số tiền gần 2 tỷ đồng do sử dụng sai nguồn chi quỹ khen thưởng và phúc lợi trong năm 2018 theo kiến nghị của Sở GT-VT.

Đề nghị Trường Trung cấp nghề GTVT rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ liên quan các nội dung chi khen thưởng hàng năm và thâm niên công tác từ nguồn quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng, nhằm bảo đảm công khai về đối tượng và mức chi theo quy định.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Giám đốc Sở NN-PTNT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT và cá nhân có liên quan thuộc trung tâm đối với những thiếu sót đã nêu. Chỉ đạo Trung tâm NS&VSMTNT rà soát các dự án đã hoàn thành và dự án chưa thực hiện đầu tư, báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh kế hoạch đầu tư, tránh lãng phí và tăng chi phí khấu hao tài sản cố định khi dự án hoàn thành.

Trung tâm NS&VSMTNT tiếp tục ghi nhận doanh thu và thuế giá trị gia tăng liên quan chi phí tái đầu tư xây dựng các công trình hệ thống nước sạch do bị giải tỏa, tương ứng với kinh phí nhận đền bù còn lại gần 14,7 tỷ đồng khi các công trình tái đầu tư quyết toán hoàn thành.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN