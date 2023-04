Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ

Ngày 20/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký ban hành Công điện số 281/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 và cao điểm du lịch hè 2023.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy, như: người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường...; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 và nghỉ Hè 2023.

SƠN KHÊ