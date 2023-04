Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Chiều 6/4, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Lưu Quang đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023.

Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong quý I, TNGT trên toàn quốc tiếp tục được kiềm chế và giảm sâu. Cả nước xảy ra 2.346 vụ TNGT, làm chết 1.436 người, bị thương 1.578 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 428 vụ, 258 người chết và 148 người bị thương. Đặc biệt, số vụ TNGT do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn giảm sâu so với các năm trước. Số vụ ùn tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe tại các địa phương đã được xử lý cơ bản.

Riêng tại Bà Rịa-Vũng Tàu, trong quý I, trên địa bàn tỉnh xảy ra 91 vụ TNGT, làm chết 49 người, bị thương 59 người, hư hỏng 68 xe ô tô, 92 xe mô tô, thiệt hại tài sản 647 triệu đồng. So với 3 tháng cùng kỳ năm 2022, giảm 12 vụ, 19 người chết và 10 người bị thương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu, Ủy Ban ATGT Quốc gia phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bám sát chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” để tổ chức các buổi làm việc về những vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm ATGT. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT, nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ… Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm trật tự ATGT đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, bổ sung biển báo, thiết bị báo hiệu đường bộ, khắc phục “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT...

Tin, ảnh: PHƯỚC QUÝ