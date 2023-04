Phát hiện một công ty khai thác 600m3 đất trái phép dưới lòng hồ sông Ray

Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc, Công an xã Hòa Hưng, UBND xã Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc), Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy lợi (Sở NN-PTNT) phát hiện và ngăn chặn một vụ khai thác đất trái phép tại khu vực lòng hồ sông Ray (ấp 1, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc).

Tại thời điểm phát hiện (khoảng 10 giờ 15 phút ngày 25/4), tổ công tác ghi nhận tại khu vực khai thác khoáng sản có 1 xe máy đào bánh xích không có biển số, hiệu Hyudai 3000 LC.T, loại 0,9m3 đang cuốc đất lên xe tải ben mang biển kiểm soát 72H-025... (loại 12m3) và 1 xe tải ben biển kiểm soát 72H-015... (loại 14m3) và vận chuyển đất đá ra khỏi khu vực khai thác.

Khi phát hiện lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, tài xế xe ben đổ đất xuống đường để phi tang. Ngoài ra, tại hiện trường lực lượng chức năng còn ghi nhận 6 xe ben khác đang chờ trong khu vực khai thác để lấy đất vận chuyển đi nơi khác.

Các xe ben khai thác đất trái phép tại lòng hồ sông Ray được đưa về trụ sở Công an xã Hòa Hưng.

Hiện trường khai thác đất có chiều rộng trung bình khoảng 15m, chiều dài khoảng 40, chiều sâu trung bình 1m. Khối lượng đất đã được khai thác và vận chuyển đi khỏi khu vực khai thác khoảng 600m3.

Khai nhận với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1991) cho biết, ông được ông Nguyễn Ngọc Th., Giám đốc Công ty TNHH DV-TM Đ.N (thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) giao quản lý các xe đào, xe ben để khai thác đất tại lòng hồ sông Ray vận chuyển đi thi công đường giao thông nội đồng ven hồ chứa nước sông Ray. Các phương tiện nói trên do Công ty TNHH DV-TM Đ.N là chủ sở hữu và thuê của người khác. Ông Thành khai thác đất theo chỉ đạo của ông Th., không biết có được phép khai thác hay không. Tại thời điểm làm việc, ông Thành chưa cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản tại khu vực trên, chưa cung cấp được hợp đồng thuê các phương tiện xe máy đào và xe ben.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã làm việc với 4 tài xế xe ben và 1 tài xế xe máy đào để lấy lời khai. Tất cả đều cho biết, họ được Công ty TNHH DV-TM Đ.N thuê làm mà không biết khu vực lòng hồ sông Ray tại ấp 1 xã Hòa Hưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác, tận thu khoáng sản.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: QUANG VŨ