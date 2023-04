Một phường vận động được 180 triệu đồng lắp camera an ninh

Ngày 21/4, UBND phường Phước Hưng (TP.Bà Rịa) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện mô hình “Đột phá vận động kinh phí lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh” trên địa bàn.

Mô hình được triển khai từ năm 2022, đến nay đã vận động người dân, các nhà hảo tâm trên địa bàn phường đóng góp được 180 triệu đồng để hoàn thành lắp đặt 32 camera giám sát an ninh tại 3 khu phố.

Việc lắp đặt camera an ninh tại các khu dân cư trên địa bàn phường Phước Hưng đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm. Thông qua hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera, lực lượng công an đã xác minh, truy bắt được nhiều đối tượng phạm tội, phát hiện vụ việc, đối tượng nghi vấn tại các khu phố. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

TRÍ NHÂN