Thời gian gần đây, tại địa bàn huyện Long Điền và giáp ranh TP.Bà Rịa liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản nhắm vào phụ nữ đi trên đường vào đêm khuya và rạng sáng. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác với loại tội phạm này.

Nhóm đối tượng cướp tài sản vào đêm khuya hoặc rạng sáng bị cơ quan công an bắt giữ.

Liều lĩnh, manh động

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng bà N.T.H.P. (56 tuổi, trú huyện Long Điền) vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại bị nhóm 4 đối tượng dùng dao, ớt bột tấn công để cướp tài sản xảy ra lúc sáng sớm.

Bà P. cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng 24/3, khi bà đang điều khiển xe máy trên Hương lộ 2, theo hướng từ xã Hòa Long (TP.Bà Rịa) đi huyện Long Điền. Khi đến gần khu vực vòng xoay ngã 5 Long Điền, thì bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy loại tay ga (không rõ biển kiểm soát) dùng ớt bột ném vào mặt. Sau đó, nhóm này dùng dao khống chế, yêu cầu bà P. đưa tài sản gồm 1 bóp da bên trong có khoảng 5 triệu đồng, giấy tờ và cà vẹt xe mang tên nạn nhân. Cướp tài sản xong, các đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Sau khi trấn tĩnh tinh thần, bà P. mới lên cơ quan công an trình báo.

Trước đó, khoảng 3 giờ 40 phút ngày 21/3, một người phụ nữ lưu thông đến đoạn đường Dương Bạch Mai, KP.Long Phượng, TT.Long Điền (huyện Long Điền) cũng bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy ép sát làm ngã xuống đường. Sau đó, các đối tượng sử dụng dao Thái Lan uy hiếp, chiếm đoạt của nạn nhân số tiền 7,1 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo của các nạn nhân, Công an huyện Long Điền, Công an TP.Bà Rịa phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh sử dụng biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá, truy bắt các đối tượng gây án.

Theo nhận định của cơ quan công an, từ giữa tháng 3/2023, trên địa bàn huyện Long Điền và TP.Bà Rịa liên tiếp xảy ra những vụ cướp tài sản do các đối tượng đi theo nhóm 4 đến 5 người mang theo hung khí khống chế những người phụ nữ đi một mình trên đường để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, sàng lọc, cơ quan công an xác định được nhân thân lai lịch, vận động các gia đình đưa 5 đối tượng gồm: N.V.Đ (SN 2005), N.H.Đ (SN 2006), N.Đ.C (SN 2006), N.V.L (SN 2006) và V.C.L.N (SN 2007, cùng trú tại huyện Long Điền) ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên thực hiện 2 vụ cướp nói trên. Đồng thời khai nhận, vào rạng sáng ngày 18/3, N.V.Đ, N.H.Đ và V.C.L.N đã cùng nhau thực hiện 1 vụ cướp tài sản trên QL55 thuộc ấp An Hòa, xã An Ngãi (huyện Long Điền).

Nạn nhân cũng là một người phụ nữ đi xe máy một mình bị các đối tượng dùng dao khống chế, rạch túi áo khoác chiếm đoạt số tiền 10,5 triệu đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng trên để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Điều đáng nói, các đối tượng gây ra những vụ cướp manh động với tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã có nhiều tiền án, tiền sự. Trong đó, N.V.Đ, N.H.Đ, năm 2021, đã bị TAND huyện Long Điền đưa ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” trong cùng một vụ án. Còn V.C.L.N là đối tượng có quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cần cảnh giác

Trung tá Dương Văn Tuân, Phó đội trưởng Đội Điều tra Hình sự-Kinh tế-Ma túy, Công an huyện Long Điền cho biết, đối tượng thường nhắm đến phụ nữ đi một mình trên đường vào đêm khuya hoặc sáng sớm vắng người qua lại để cướp tài sản với tính chất manh động, liều lĩnh.

Chúng sử dụng xe mô tô phân khối lớn (có trường hợp gắn biển số giả) đi theo nhóm dạo quanh các tuyến đường, nếu phát hiện “con mồi” thì nhanh chóng áp sát khống chế nạn nhân cướp tài sản rồi tăng ga bỏ chạy. Những đối tượng này có điểm chung là không việc làm, mới ra tù hoặc nghiện ma túy; lêu lổng, không chí thú làm ăn nhưng lại muốn có tiền tiêu xài nên làm liều.

Để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này, lực lượng công an tiếp tục tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; tích cực triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản.

Tuy nhiên, bên cạnh việc phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm của lực lượng chức năng, Trung tá Dương Văn Tuân khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Đối với những người đi làm đêm hay đi chợ lúc rạng sáng thì nên rủ thêm những người khác cùng đi thành nhóm.

Vì khi có nhiều người, đối tượng sẽ không dám ra tay. Không nên mang quá nhiều tài sản có giá trị theo người. Nên chọn cung đường di chuyển có dân sinh sống hai bên đường. Không đi đường tối, vắng người qua lại. Nếu không may gặp đối tượng cướp tài sản trên đường vào lúc đêm tối, tốt nhất là nên làm theo những yêu sách về tài sản của đối tượng.

Không nên manh động vì tiếc tài sản mà lao ra hô hoán hay có hành động chống trả. Khi bị cướp phải bình tĩnh để xử lý an toàn cho bản thân. Ghi nhớ sự việc, đặc điểm đối tượng, phương tiện và trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để điều tra, truy bắt các đối tượng.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN