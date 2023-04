Lập zalo giả để lừa đảo tài sản

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Lê Thị Lan Chi (SN 1985, quê Đồng Tháp) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Với thủ đoạn lừa mua khô hải sản số lượng lớn, từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2023, đối tượng đã lừa bà N.T.H.C (SN 1981, ngụ tỉnh Cà Mau) hơn 500 triệu đồng.

Theo điều tra, ngày 20/12/2021, Chi tạo tài khoản zalo tên “Vạn sự tuỳ duyên” và dùng tên giả là Duyên để tiếp cận hỏi mua khô hải sản của bà C. Với vỏ bọc kinh doanh và có nhà ở gần ngã ba Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ), Chi đặt mua số lượng lớn khô hải sản của bà C. như khô cá cơm, mực khô.

Vì tin tưởng, từ ngày 23/12/2021 đến ngày 10/1/2022, bà C. đã chuyển gần 5 tấn khô hải sản đến thị xã Phú Mỹ cho Chi với số tổng giá trị hơn 720 triệu đồng, nhưng Chi chỉ chuyển khoản lại hơn 200 triệu đồng và quỵt tiền, xoá kết bạn zalo cắt liên lạc. Phát hiện bị lừa đảo, bà C. đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Chi là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Từ manh mối người vận chuyển hàng cho đối tượng Chi, lực lượng chức năng mở rộng điều tra xác minh thì được biết Chi có địa chỉ tại TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nhưng đã rời khỏi địa phương từ năm 2018 đến nay chưa xác định nơi ở.

Ngày 5/4, biết không thoát tội, Chi đã đến cơ quan công an trình diện và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đồng thời, Công an thị xã Phú Mỹ còn xác định 2 đối tượng khác có liên quan đến vụ án nên ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Theo cán bộ Công an thị xã Phú Mỹ, hiện nay có thêm một số nạn nhân trình báo bị lừa đảo với hình thức tương tự nên lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan công an cảnh báo người dân cẩn trọng khi thực hiện giao dịch với những người lạ để tránh bị lừa đảo.

