Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích của các tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Miên Linh (SN 1945, trú tại số 244/4, Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Tạ Miên Linh.

Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị can Tạ Miên Linh tại số nhà 52 Võ Ngọc Chấn, phường Long Hương, TP.Bà Rịa. Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động tư vấn khiếu kiện tại địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Quá trình điều tra ban đầu cho biết: Bị can Tạ Miên Linh thừa nhận mình không phải là luật sư, nhưng vẫn thực hiện dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người dân tỉnh Bắc Giang không đúng quy định. Bị can Linh khai nhận, trong năm 2022, bị can đã dựa vào những thông tin, tài liệu chưa được kiểm chứng và tự đưa ra những căn cứ, trích dẫn quy định pháp luật không đúng để trả lời phỏng vấn, bình luận trên các kênh Youtube! nói không đúng sự thật về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật; việc triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã xâm phạm đến quyền, lợi ích; gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Giang, một số cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.